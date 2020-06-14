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Пастор церкви в аргентинском Сан-Лоренцо, где из-за карантина закрыты храмы, но открыты бары, нашел способ провести богослужение: он надел костюм официанта, рассадил прихожан за столики, а его помощники разносили им Библию. Фото: Twitter.com/Federico Picchio Пастор церкви в аргентинском Сан-Лоренцо, где из-за карантина закрыты храмы, но открыты бары, нашел способ провести богослужение: он надел костюм официанта, рассадил прихожан за столики, а его помощники разносили им Библию. Фото: Twitter.com/Federico Picchio
Пастор церкви в аргентинском Сан-Лоренцо, где из-за карантина закрыты храмы, но открыты бары, нашел способ провести богослужение: он надел костюм официанта, рассадил прихожан за столики, а его помощники разносили им Библию. Фото: Twitter.com/Federico Picchio

Российских туристов за границей не ждут

Другие страны пока официально не приглашали российских туристов на отдых. Об этом сказала глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу НТВ. "Готовности в июне принимать российских туристов пока нет, - сообщила Догузова. - Речь идет о возможности начать такие путешествия с середины июля, где-то речь идет об августе".

Фото: istock
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Отмененные поезда вернут в расписание

РЖД в третьей декаде июня вернет в расписание 35 отмененных ранее из-за пандемии пассажирских поездов. Снова начнут ходить поезда на курорты Северного Кавказа и Черноморья - в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт, Кисловодск. Также по нормативному графику будут курсировать поезда "Сапсан", выполняя до 30 рейсов в сутки.

В июле в Москве могут открыть кинотеатры

Свободное посещение театров и кинотеатров, спортивных и массовых мероприятий в Москве может быть разрешено в июле. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Однако сроки могут быть отодвинуты при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Вывезли и россиян, и их питомцев

Вывозным рейсом из Вьетнама в Москву прибыли 395 пассажиров, сообщает РИА "Новости". Среди них - россияне из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, две гражданки Молдовы и один гражданин Казахстана. Кроме того, было привезено несколько домашних питомцев, в том числе два кролика.

Строители нагонят график

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что объемы строительства в столице будут наверстаны до конца года. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1". В крайнем случае объемы строительства, снизившиеся из-за временной приостановки строек, будут наверстаны в следующем году, считает Собянин.

Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле

Отдых на юге не подорожает

Полной загрузки отелей на побережье Краснодарского края и в Крыму этим летом не ожидается, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей туристического бизнеса. Отдыхающих ожидается меньше как из-за ухудшения финансового положения россиян, так и из-за того, что многие уже вынужденно отгуляли свои отпуска весной. Поэтому и подорожания путевок не ожидается. Незначительное повышение цен возможно лишь в конце лета - начале осени, если будет благоприятная эпидемическая обстановка.

В Нью-Йорке рекордное снижение смертности

Губернатор Нью-Йорка отметил рекордное снижение смертности от COVID-19 в штате, сообщает РИА Новости. За сутки здесь умерли лишь 32 человека. Еще недавно регион был центром эпидемии в США. В худшие дни за сутки здесь умирали более 700 человек. Всего в штате от коронавируса скончались 24,5 тысячи больных.

Разводов в апреле было меньше на 74,4%

В апреле число разводов в России сократилось на 74,4% по сравнению с апрелем прошлого года, количество браков - на 40,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. "Браки и разводы - их регистрация в ЗАГСе и есть юридический факт. Если люди не дошли до ЗАГСа, то соответственно, брак или развод тоже не оформлены", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" глава Росстата Павел Малков.

Программу "льготной" ипотеки могут расширить

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ. Об этом сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями "Деловой России", сообщает РИА Новости. Представители бизнеса отметили, что сейчас невозможно воспользоваться ипотекой под 6,5% для приобретения частного дома, также хотелось бы увеличить сроки программы и лимиты кредитов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Европейцы получат 400 млн доз вакцины

Италия, Франция, ФРГ, Нидерланды до конца года получат 400 млн доз вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС. Страны подписали соглашение на их поставку с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астра-Зенека"), первые партии должны поступить до конца года. Речь идет о разработках Оксфордского университета, экспериментальный период находится "на продвинутой стадии".

Японские автозаводы приостанавливаются

Японские автоконцерны вновь приостанавливают работу заводов из-за коронавируса, сообщает РИА Новости. В первую очередь это связано с падением продаж автомобилей в стране. Автоконцерн Honda объявил о приостановке двух своих заводов на пять дней и еще одного на три дня. Mitsubishi объявил о приостановке двух заводов почти на весь июнь. Планы по остановке конвейерных линий есть и у компании Toyota.

Данные о заболевших

За последние сутки в России выявлено 8835 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 280 050 человек. Умерли 6948 человек.

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