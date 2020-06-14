Технологии искусственного интеллекта (ИИ) помогли врачам не только оценивать площадь поражения и динамику изменений у пациентов с COVID-19, но и выявлять признаки рака легких.

Об этом "Российской газете" рассказал Борис Зингерман, гендиректор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине "Национальная база медицинских знаний" (НБМЗ). "На фоне "матового стекла" COVID гораздо менее заметные признаки рака. Отобранные ИИ снимки будут отправлены рентгенологам для более детальной диагностики", - пояснил глава НБМЗ. Это поможет обеспечить лечение онкологии на ранних стадиях и спасет чьи-то жизни.

Это и другие достижения ИИ должны вывести медицину на новый уровень и повысить значимость телемедицины, считает Зингерман. ИИ мог бы отслеживать изменения у хронических больных, заменяя очные посещения врача.

Уже сейчас ИИ является неотъемлемой частью нашей жизни. Камеры, распознающие лица людей, прогноз пробок на дорогах, системы распознавания и речи - все это технологии ИИ. Наиболее они эффективны в банкинге, считает Роман Васильев, президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ), однако и в других областях Россия - одна из передовых стран по разработкам в области ИИ.

Однако в нашей стране пока нет правовой базы для функционирования ИИ. Они только будут развиваться - в формате "регуляторных песочниц", экспериментальных правовых режимов. Один из них стартует в Москве 1 июля и продлится 3 года. Кроме того, в разработке находится федеральный проект "Искусственный интеллект".