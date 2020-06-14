Испания открывает границы со странами Евросоюза

Испания с 21 июня открывает границы со странами Шенгенской зоны Евросоюза. Об этом сообщают испанские СМИ. Решение было принято по итогам совещания премьер-министра Испании Педро Санчеса с главами регионов королевства.

Исключение составит Португалия - граница с ней будет открыта с 1 июля, о чем было объявлено ранее.

Еврокомиссия обратилась 11 июня к странам ЕС с просьбой открыть границы с 15 июня, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение граждан внутри Евросоюза. Что касается других государств, то комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что в первую очередь, предположительно с 1 июля, будет открыто сообщение со странами-кандидатами в ЕС, а также с теми государствами, где зафиксировано незначительное число случаев коронавируса.