Израиль начинает создание поселения в честь Трампа на Голанских высотах

Израиль начинает предпринимать шаги по строительству поселения на Голанских высотах. Поселок будет посвящен президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил 14 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании правительства.

"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - сказал он.

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке, западная часть которой (две трети общей площади) контролируется Израилем, оккупировавшем ее в ходе Шестидневной войны в 1967 году, а оставшаяся треть - Сирией. При этом Совбез ООН признает всю территорию принадлежащей Сирии. Президент Трамп в марте 2019 года признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Ранее газета "Исраэль Айом", выступающая с позиций премьера Израиля, начала публикацию материалов о планах аннексии Западного берега реки Иордан и Иорданской долины. Ссылаясь на анонимных арабских дипломатов, издание сообщает, что аннексия займет несколько месяцев, а начнется с тех территорий в Иорданской долине, где проживают только евреи - такова была просьба короля Иордании.

Предполагается, что Трампу перед выборами очень нужна реализация его плана по урегулированию ближневосточного конфликта, и каждый шаг Израиля он станет преподносить как свою победу.