С постепенным выходом из самоизоляции в российских регионах началась активная подготовка к новому учебному году. Есть надежда, что занятия продолжатся очно, значит, детям нужна удобная и безопасная дорога в школу.

Корреспонденты "Российской газеты" проверили, как идет эта работа и на что надо еще обратить внимание. Школьные дороги входят в национальный проект "Безопасные и качественные автодороги". Но здесь в зоне внимания властей не только проблемы, связанные с автотрассами и школами.

По планам, в 83 российских регионах в нормативное состояние должны привести более 1,3 тысячи километров дорог и дорожек, которые ведут к детским образовательным и досуговым учреждениям. Это 826 объектов. И большинство из них должно быть сдано в эксплуатацию до начала учебного года.

В Псковской области так и сделали. Пешеходные переходы вблизи школ уже привели в порядок. Работы финишировали не в конце августа, как предусматривал контракт, а в мае.

Теперь здесь установлены необходимые дорожные знаки и ограждения. А еще - 54 светофора Т7 на солнечных батареях. Эти односекционные желтые светофоры служат для привлечения внимания водителей. Осторожно: дети!

А за пешеходный переход в деревне Писковичи родителям пришлось побороться. И школа, и детский сад расположены здесь рядом с региональной автодорогой, которая соединяет Псков с несколькими населенными пунктами. До областного центра - всего десять километров. Фактически речь идет о новом микрорайоне Пскова, который постоянно разрастается. Машин, проезжающих мимо школы и садика, с каждым годом становится все больше.

Все дороги в школы, детсады, спортивные и творческие студии должны стать безопасными. Фото: Photoxpress

Раньше к ним вела обычная "зебра". Потом пешеходный переход оборудовали лежачими полицейскими. Но родители все равно беспокоились за детей, ведь в темное время суток этот участок плохо просматривался. Жители деревни стучались во все двери, обращались в ГИБДД, муниципалитет, региональную администрацию. И добились своего - пешеходный переход включили в нацпроект. Сейчас около школы и детского сада есть и "зебра", и лежачие полицейские, и мигающий светофор.

"А еще дорожные знаки и барьеры, - говорит председатель родительского комитета Писковской средней общеобразовательной школы Марина Руданова. - Мы очень довольны. Проблема существовала давно".

Как и в селе Семеновка в Воловском районе Липецкой области. Здесь на дороге, по которой курсирует школьный автобус в соседнее село Набережное (своей школы у семеновцев нет), серьезные дорожные работы проходили лет сорок назад. А потом на этих пяти километрах делали только ямочный ремонт.

Благодаря нацпроекту, в деревне Писковичи около школы, куда ходят 400 ребят, на переходе есть "зебра", лежачие полицейские и мигающий светофор

И двум десяткам семеновских учеников пришлось бы и дальше трястись по "заплаткам", если бы не национальный проект "Безопасные и качественные дороги". Теперь, благодаря ему, работы на участке от Семеновки до трассы "Тербуны - Набережное - Волово" ведутся основательно. Бригада расширяет проезжую часть, укладывает прочный выравнивающий слой. Деформации, просадки, колейность не должны побеспокоить жителей и гостей Семеновки. Но главное - школьникам должно быть комфортно ездить на уроки. Работы по плану должны завершиться в третьем квартале этого года.

Закончатся они в этом году и в Барнауле. Здесь занялись обустройством пешеходных переходов. Пройден этап установки светофоров. Возле краевого педагогического лицея-интерната появился, как и в Псковской области, мигающий светофор, есть "лежачий полицейский", освещение и знаки с флуоресцентной пленкой. Как сообщили в региональном минтрансе, удалось также модернизировать светофоры на перекрестках рядом со средней школой N 84 и еще около четырех учебных заведений. В границах этих улиц живут примерно три тысячи школьников и 1,2 тысячи детсадовцев.

Работы будут продолжаться и дальше. По крайней мере, барнаульцы очень на это надеются. В прошлом году региональное отделение ОНФ организовало опрос среди горожан о качестве и безопасности дорог в школу. Произошло это после того, как на школьницу напали в лесополосе рядом со школой N 133.

Выяснилось, что не только ученики этой школы срезают дорогу через опасную лесополосу. Дорога во многие другие учебные заведения проходит через гаражи, пустыри и прочие "криминогенные" участки.

Барнаульцы назвали опасными 25 школьных маршрутов. ОНФ отобрал из них пять самых-самых. И этот список в конце прошлого года передали властям города.

Многое предстоит еще сделать и в амурском селе Усть-Ивановка. Здесь начался ремонт дороги на улице Новой, которая ведет к детскому саду. Дорога обещает быть хорошей, ее покроют качественным асфальтом, рядом - плиткой выложат удобные тротуары. Она будет освещена современными фонарями.

Школьники из села Семеновка так и продолжали бы трястись по "заплаткам", если бы не нацпроект. Теперь дорогу к школе отремонтируют капитально

Но протяженность этой дороги всего один километр. "Конечно, хорошо, что она есть, но это очень мало", - заметил Александр Лимайкин, глава Усть-Ивановской сельской администрации. Усть-Ивановка - амурское "Подмосковье", село рядом с областным центром. По словам его главы, чтобы построить хорошие дороги, надо примерно сто миллионов рублей. По факту в сельском "кошельке" на содержание дорог имеется два миллиона в год. Этих денег с трудом хватает на пресловутый ямочный ремонт.

Считают "ухабы" и в Псковской области, которые, впрочем, актуальны и для других регионов. По словам главного инженера "Дорожной инспекции ОНФ", жителя Пскова Николая Мелькова, самый больной вопрос связан с тем, что многие родители привозят детей в школы на машинах и стремятся припарковаться у ворот. "В результате, - поясняет Николай, - движение на пришкольных дорогах в утренние часы становится хаотичным. И дети, которые ходят на учебу пешком, подвергаются опасности".

Ситуацию, предлагает инженер, исправили бы специальные парковки, которые в утренние и вечерние часы были бы доступны только родителям школьников. Правда, не совсем ясно, кто должен оборудовать и содержать такие парковки.

Другая проблема заключается в трактовке ГОСТов и другой технической документации. Вот конкретный пример. Красноармейская набережная неподалеку от центра Пскова - единственная транспортная артерия, по которой дети из частных домов могут дойти до школы.

"По мнению властей, технические характеристики дороги не позволяют оборудовать ее ни тротуаром, ни "лежачим полицейским", - продолжает Николай Мельков. - По нашему мнению и опыту других регионов, техническую документацию можно прочитать по-разному, и одно из прочтений все же позволит сделать набережную безопасной для пешеходов. Тем более что дорога достаточно широка. Но прокуратура согласилась с мнением властей. И дети продолжают ходить в школу по проезжей части".