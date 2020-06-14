Открывшиеся в июне отели и гостиницы должны расселять гостей по одному в номерах, рассаживать отдыхающих через полтора метра на пляже и выполнять другие рекомендации Роспотребнадзора. Отельеры найдут выход из ситуации, говорят представители отрасли.

Первоначальные требования к отелям были строже, но потом их смягчили. Гостиницам разрешили не снимать со стен обои и не убирать подвесные потолки. Но заселять вместе все же можно только членов семьи. Если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения. "Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", - сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин считает, что на деле селить в один номер можно будет и гостей, не связанных семейными узами. "Может заехать пара, необязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они должны быть в одном номере. Вместе в одном номере могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом", - сказал он.

В рекомендациях есть пункт о сопровождающих лицах, говорит Ламшин. "То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно", - отмечает он.

Гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а просто сами будут определять, как заселять гостей. Если те приехали вместе, то и поселить их могут в одном номере, указывает Ламшин.

Смогут выполнить курортные отели и рекомендации по работе пляжей. В Роспотребнадзоре отметили, что маски и перчатки надевать на пляже не нужно. Но действует правило социальной дистанции.

Даже если отдыхающие будут располагаться на пляже не ближе, чем полтора метра друг от друга, места все равно хватит всем, говорит президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. Представители туриндустрии скорее опасаются, что на отдых поедет не так много россиян, так как после самоизоляции не у всех найдутся на это средства. Так что принять и разместить курорты смогут всех желающих, говорит Разумов. К тому же турпоток будет расти по мере снятия ограничений, значит, постепенно будет открываться и все больше средств размещения, говорят представители туриндустрии.

Как ранее отмечали в Ростуризме, полноценный туристический сезон в России начнется с 1 июля. При этом роста цен на отели из-за ажиотажного спроса не будет, подчеркнули в ведомстве.