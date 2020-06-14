Каких роботов изобрели в России за время пандемии

Инженеры из Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) создали линейку автоматических устройств, которые могут облегчить работу медикам и снизить риски распространения инфекции.

"Традиционно необходимость использования роботов описывается принципом 4D (dull, dirty, dangerous, dear), который подразумевает роботизацию тех процессов, которые являются монотонными, грязными, опасными или дорогостоящими, - объясняет исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская. - До недавнего времени в развитых странах роботы в медицине разрабатывались и применялись в единичных случаях, в основном для того, чтобы разгрузить высокооплачиваемый медицинский персонал от рутинных задач и не расширять штат. Однако распространение коронавируса делает небезопасной работу медицинских работников, которые оказываются на передовой борьбы с COVID-19".

Конечно, сам по себе робот человека не вылечит и диагноз не поставит. Но может взять на себя очень важные вспомогательные функции. Например, дезинфекцию помещений. В государственном Центральном институте робототехники и технической кибернетики разработали и протестировали малогабаритный робототехнический комплекс "Капитан". По сути это бак с обеззараживающей жидкостью с закрепленном на штанге распылителем, установленный на гусеничном шасси. Аппарат на радиоуправлении способен работать до шести часов без подзарядки, подниматься и спускаться по лестницам, распылять дезинфицирующее средства даже в труднодоступных местах.

В лаборатории робототехники Сбербанка придумали как преобразовать робота-курьера в самоходную станцию для дезинфекции. Оснащенный лампами с ультрафиолетовым излучением, он автономном режиме способен передвигаться внутри здания и за одну ночь очистить от разнообразных вирусов помещения на площади более 2,5 тысяч квадратных метров. На комнату площадью 20 квадратных метров этому роботу надо всего пять минут. Если вдруг в поле его "зрения" возникнет человек, работа будет тут же приостановлена - сработает автоматическая защита от нанесения вреда людям.

Контроль температуры тела находящихся в помещении людей может взять на себя устройство ThermoСontrol от компании Promobot. Дистанционное измерение занимает пять секунд, погрешность - в пределах 0,2 градусов Цельсия. Более продвинутая модификация способна распознать лицо человека, у которого выявлена повышенная температура. Затем тревожный сигнал может быть передан в систему безопасности, например, для блокировки пропуска.

Созданы роботы, способные доставлять пациентам, находящимся в "красной зоне", лекарства и пищу, а попутно способные очистить воздух в палате. Они называются MedBot M-302, разработчик "НПО Андроидная техника". Причем они запоминают лица пациентов и смогут отдать свой груз именно тому человеку, которому он предназначен. Для помощи лежачим больным этого робота можно дополнительно снабдить манипулятором.

Эти и другие полезные и пациентам, и медикам роботы готовы поставлять в больницы отечественные компании. Однако с практической реализацией многих перспективных разработок и прототипов возникли сложности. Как объясняют в НАУРР, использование роботов в медицине сталкивается с необходимостью преодоления целого ряда административных барьеров: им необходимы обязательная сертификация, проведение клинических испытаний, а также регистрационное удостоверение, процедура получения которого может занять до года. Из-за этого быстро внедрить созданное в практику не получается. В ассоциации предлагают предусмотреть ускоренный порядок сертификации таких изделий. И тогда, возможно, спасением жизней заболевшими COVID-19 и другими опасными инфекциями людей займутся в том числе и роботы.