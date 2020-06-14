Месси установил очередной рекорд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым футболистом в испанском первенстве, которому удалось забить не менее 20 мячей в 12 сезонах подряд.

Во вчерашней встрече 28-го тура Примеры против "Мальорки" Месси помог своей команде одержать крупную победу (4:0), сделав две голевые передачи и отличившись уже в компенсированное время. Этот гол стал 20-м для аргентинца в сезоне. Лионель лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги.

Всего в текущем сезоне в активе Месси 20 голов и 14 передач. Он является лидером среди игроков ведущих европейских лиг по системе "гол+пас" вместе с форвардом римского "Лацио" Чиро Иммобиле.

Что касается "Барселоны", то она возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая "Реал" на пять очков. При этом у мадридской команды есть матч в запасе: сегодня против "Эйбара".