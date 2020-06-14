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14.06.2020 10:34
Рубрика: Спорт

Месси установил очередной рекорд

Текст: Артур Нанян
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым футболистом в испанском первенстве, которому удалось забить не менее 20 мячей в 12 сезонах подряд.

Во вчерашней встрече 28-го тура Примеры против "Мальорки" Месси помог своей команде одержать крупную победу (4:0), сделав две голевые передачи и отличившись уже в компенсированное время. Этот гол стал 20-м для аргентинца в сезоне. Лионель лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги.

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Всего в текущем сезоне в активе Месси 20 голов и 14 передач. Он является лидером среди игроков ведущих европейских лиг по системе "гол+пас" вместе с форвардом римского "Лацио" Чиро Иммобиле.

Что касается "Барселоны", то она возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая "Реал" на пять очков. При этом у мадридской команды есть матч в запасе: сегодня против "Эйбара".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси

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