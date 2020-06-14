Лидер "Барселоны" Лионель Месси установил очередной рекорд испанского чемпионата. Сделал он это в матче 28-го тура против "Мальорки", в котором каталонцы одержали крупную победу (4:0).

В первом матче после выхода из карантина Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку", отдав две голевые передачи и забив мяч. Фото: Getty Images

Аргентинец сделал две голевые передачи и забил один мяч - в компенсированное время. Месси стал первым футболистом в истории Примеры, забившим минимум 20 голов в 12 сезонах подряд. Его серия длится с 2008 года, когда он отличился 23 раза. Рекордной была кампания 2011/12 - 50 точных ударов.

В целом, для первого матча после достаточно длительного простоя, связанного с пандемией коронавируса, "Барселона" выглядела почти идеально. И, конечно, основная заслуга в этом принадлежит Месси. К слову, по ходу игры с "Мальоркой" на поле выбежал фанат в футболке капитана "сине-гранатовых", хотя на поединках Примеры зрителям присутствовать запрещено. По решению арбитра Карлоса дель Серро Гранде, встреча была остановлена, а охранники вывели за пределы газона болельщика.

По словам главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена, с Месси в составе его команда может рассчитывать на победу во всех турнирах, в которых принимает участие.

- В Примере все зависит от нас. Впереди у нас девять финалов, и мы постараемся их выиграть. Что касается Лиги чемпионов, то когда у вас есть лучший игрок мира, вы способны на все. С Месси мы можем достичь всего, - считает Сетьен.

В турнирной таблице "Барселона" опережает ближайшего преследователя "Реал" на пять очков. Но при этом у мадридской команды был матч в запасе, который они провели накануне вечером дома против "Эйбара". Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Месси стал первым игроком в истории Примеры, забивавшим 20 мячей в 12 сезонах подряд

Тем временем "Бавария" сделала очередной шаг на пути к чемпионству в Германии. Мюнхенцы обыграли на своем поле "Боруссию" из Менхенгладбаха (2:1), одержав десятую победу подряд в Бундеслиге. За три тура до конца сезона отрыв от второй строчки составляет семь очков.

Таким образом, в случае победы в следующем туре в гостях над "Вердером" мюнхенцы досрочно станут чемпионами страны.

- Пришлось немало потрудиться. Мы ожидали этого, потому что совершили несколько изменений. Это было важно сделать, особенно после победы в матче Кубка Германии на этой неделе. Рад, что мы сохранили отрыв и добились победы. Если честно, хотелось бы закрыть вопрос с чемпионством уже в Бремене, - отметил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

В Италии стали известны участники финала Кубка страны. За трофей поборются "Ювентус" и "Наполи". Туринский клуб по сумме двух встреч в полуфинале одолел "Милан" (1:0, 0:0), а неаполитанцы оказались сильнее "Интера" (1:0, 1:1).

Решающая игра Кубка Италии состоится 17 июня в Риме на "Стадио Олимпико". Начало матча - в 22:00 по московскому времени.