МИД Германии выставит счет эвакуированным немецким туристам

"Не даром слетали" - под таким ироничным заголовком портал Spiegel online сообщил о том, что министерство иностранных дел Германии готовится предъявить счет туристам, вывезенным из-за рубежа в рамках самой масштабной в истории страны акции по возвращению граждан.

Благотворительной она не была. По данным издания, дипведомство получило от федерального правительства 100 миллионов евро на организацию специальных чартерных рейсов в разгар локдауна, теперь же пассажирам предстоит вернуть долг государству в соответствии с Консульским законом ФРГ. В ближайшие дни и недели каждому на почту придет "индивидуальное уведомление о сумме издержек".

В течение пяти недель с конца марта в Германию вернулись примерно 240 тысяч человек, из них 66 тысяч - усилиями внешнеполитического ведомства. Немецкий МИД зафрахтовал 260 пассажирских самолетов, которые совершили рейсы в 65 государств, включая самые отдаленные от Германии курорты, например - острова Кука. Помимо немцев, на борт также смогли попасть 6100 граждан других европейских стран и еще 3300 жителей регионов за пределами ЕС. Дипломатический источник Spiegel сообщил, что выставленные им счета будут зависеть "от маршрута, средних цен на билеты по этим направлениям и стоимости сопоставимых акций по возвращению граждан в других государствах-членах Евросоюза". Вероятно, суммы окажутся сопоставимы со стоимостью билетов эконом-класса.

Тем временем министр иностранных дел Германии Хайко Маас в недавнем интервью Bild am Sonntag недвусмысленно дал понять, что государство больше не собирается заниматься массовой эвакуацией пассажиров, если вдруг грянет вторая волна коронавируса, и границы едва открывшихся стран вновь окажутся на замке. Те, кто на свой страх и риск отправится этим летом в отпуск за рубеж и там подхватит "корону", могут не рассчитывать на помощь. "Кто заразится в отпуске, не должен исходить из того, что мы вернем его в Германию. Конечно, в крайних случаях наши зарубежные представительства всегда готовы оказать консульскую поддержку. Но федеральное правительство этим летом не будет еще раз посылать самолеты, чтобы забрать немецких отдыхающих", - заключил глава МИД ФРГ.