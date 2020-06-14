Модернизация первичного звена медпомощи начнется с 2021 года

Поликлиники и больницы начнут получать дополнительные ресурсы для улучшения работы с начала 2021 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в субботу. Программа модернизации первичного звена службы здоровья должна была начаться с 1 июля, но в правительстве решили сдвинуть срок на полгода из-за эпидемии.

"В силу ситуации, в которой мы оказались, мы доложили президенту, что хотели бы стартовать все-таки с начала нового финансового года", - пояснила Голикова. Министр здравоохранения Михаил Мурашко еще в начале мая говорил, что хотя программы модернизации в регионах готовы и во многом согласованы, но сейчас все силы брошены именно на борьбу с коронавирусом.

К тому же регионам, выйдя из эпидемии, придется переосмыслить подготовленные планы. Во-первых, многое уже было сделано в экстренном порядке этой весной. Во-вторых, потребуется корректировка с учетом того, что новая инфекция станет такой же реальностью, как ежегодная волна гриппа. Голикова сказала, что скорректированные программы должны быть осенью согласованы с минздравом, а выполнение их начнется в январе следующего года.

При этом четыре главных принципа модернизации неизменны: обеспечить доступность и качество первичной медицины, в том числе на селе и в малых городах; сделать службу здоровья пациентоориентированной; усилить профилактику заболеваний и развивать у людей приверженность к здоровой жизни; обеспечить ответственность органов власти и руководителей медорганизаций за обеспечение прав пациентов. При этом, как пояснял Михаил Мурашко, перестройка первичного звена должна учесть новые реалии - как показала практика, некоторые поликлиники и больницы оказались не готовы к резкому росту числа инфекционных больных и стали очагами распространения вируса. "Амбулаторно-поликлинические подразделения также должны быть приспособлены с учетом новых вызовов, в том числе для распределения потоков обращающихся в медицинские организации детского населения, взрослого, температурящих больных", - пояснил министр.

Татьяна Голикова сообщила также, как идет работа над созданием вакцины от COVID-19. Работа идет параллельно в 10 научных организациях, причем речь идет о разных типах вакцин, включая и комбинированную, которая сможет защитить и от коронавируса, и от гриппа. В трех госучреждениях-разработчиках вакцина может быть готова - то есть зарегистрирована и запущена в производство - уже осенью. Так, вакцина, разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, по плану должна быть заявлена на регистрацию уже в августе, производство может начаться в сентябре. Как ранее заявлял директор Центра академик Александр Гинцбург, первые испытания на добровольцах прошли в мае, а сейчас проводятся полномасштабные клинические исследования совместно с минобороны. В ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора также начинают клинические исследования, госрегистрация должна пройти в сентябре. Сразу после этого ожидается запуск вакцины в промышленное производство. На Биокаде, с которым сотрудничают ученые "Вектора", заявляли, что уже в августе производство будет готово к масштабированию вакцины - возможный объем производства составляет 5 миллионов доз в год.

Планы модернизации поликлиник и больниц после пандемии нуждаются в пересмотре

Лучший вариант, когда на рынке появляется несколько вакцин, пояснил в одном из интервью Мурашко. Они разных типов и могут предназначаться разным группам населения.

Между тем

Регионы выходят из изоляции в цвет

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