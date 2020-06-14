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14.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Названы три альтернативы банковским вкладам

Текст: Роман Маркелов
В последней декаде мая средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по этому показателю, которую рассчитывает Банк России, опустилась до исторического минимума - 5,039%. Цикл снижения локальных ставок (доходности депозитов и облигаций) еще не окончен, ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке 19 июня может стать катализатором для дальнейшего их падения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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Поскольку рублевые и валютные депозитные ставки находятся на минимальных уровнях, ряд вкладчиков могут поискать альтернативу банковским вкладам. О возможных альтернативах депозитам для вкладчиков рассказал "Российской газете" управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

1. ПИФы

Для самых консервативных клиентов подойдут паевые фонды облигаций и стратегии доверительного управления (ДУ) на облигациях. В ДУ часто бывает функция по выплате промежуточных доходов, в ПИФах нет налогов на денежные потоки внутри. Обычно доходность фондов российских облигаций на 2-3% выше, чем доходность по депозитам.

2. Фонды еврооблигаций

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Для желающих получать доход в валюте подойдут фонды еврооблигаций с доходностью в долларах США. В настоящий момент в облигациях развивающихся стран складывается повышенная доходность (многие торгуются ниже номинала). Фонды позволяют инвесторам с небольшой суммой сразу получить диверсифицированный портфель, тем самым снизив риски.

Валютные депозиты сейчас находятся на уровне 0,5-1%, а облигации развивающихся стран дают доходность 5-6%, можно найти и квазигосударственные компании с доходностью в 10% в долларах США.

3. Акции

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Для клиентов с агрессивной стратегией можно рекомендовать рынки акций, которые несмотря на огромную волатильность растут в среднем на 16% в год, а дивидендная доходность составляет 6-7% в год. Промежуточное решение - это сбалансированные (смешанные) стратегии, которые состоят из акций и облигаций и сочетают в себе потенциал роста рынка акций и предсказуемость облигаций.

Фонды драгметаллов и сырья не сильно пользуются популярностью у вчерашних депозитчиков, так как не генерируют денежного потока, их используют в смешанных стратегиях для защиты от инфляции и девальвации.

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