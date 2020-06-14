Новая вспышка коронавируса вышла за пределы Пекина

В провинции Ляонин на северо-востоке от Пекина 14 июня обнаружены два новых случая заболевания коронавирусом, об этом сообщает местный Минздрав. По его информации, оба носителя вируса приехали из Пекина, где общались с теми, у кого уже подтвердилось заболевание.

Ранее, 14 июня, Пекин заявил о 57 случаях инфицирования коронавирусом. По информации властей, новая вспышка началась на оптовом продуктовом рынке Синфади на юго-западе китайской столицы. Этот рынок считается одним из самых крупных в Восточной Азии, ежедневно на нем продаются десятки тонн морепродуктов, овощей и фруктов. Предположительно, источником инфекции стала доска, на которой разделывали "импортного лосося".

В настоящее время рынок Синфади оцеплен полицией. Окружающие его 11 кварталов изолированы. Всем, кто посещал рынок, начиная с 30 мая, или контактировал с теми, кто посещал, необходимо в обязательном порядке пройти тестирование. Также любой житель Пекина, жалующийся на лихорадку, должен сдать мазок, тест и КТ.

Китайские СМИ цитируют эпидемиолога, который рассказал о результатах изучения ДНК вируса с рынка Синфади. По его словам, предварительные выводы показывают, что вирус пришел из Европы, однако каким образом это случилось - пока неясно. "Он мог находиться в морепродуктах или мясе, или распространиться от фекалий больного человека", - пояснил ученый.

Медики надеются, что новую вспышку удастся взять под контроль в считанные дни. Между тем несколько районов Пекина уже повысили уровень эпидемиологической опасности с низкого до среднего. По меньшей мере десять крупных китайских городов запретили жителям посещать Пекин. Если же кто-то оттуда недавно вернулся, то обязан поставить власти в известность.

"Столица КНР входит в чрезвычайный период... Мы должны быть готовы к продолжительной борьбе с вирусом", - заявил по этому поводу представитель руководства мегаполиса Су Хэдзян. Он также отметил, что эпидемический контроль в Пекине может быть введен надолго.