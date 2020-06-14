Опрос: Жители Таиланда не хотят возвращения туристов

Более 75 процентов опрошенных тайцев заявили, что они не хотят, чтобы туристы быстро возвращались в Таиланд. Об этом свидетельствует опрос, проведенный бангкокским университетом Суам Дусит, пишет 14 июня газета The Bangkok Post.

В настоящее время власти Таиланда постепенно снимают карантинные меры, поскольку число заболевших снижается (за последние сутки было выявлено 5 человек). Например, 14 июня был отменен комендантский час. Окончательно отменить ограничения и открыть границы планируется с 1 июля. В связи с возвращением к нормальной жизни Суам Дусит провел опрос среди 1116 респондентов. Отвечая на вопрос, хотят ли они, чтобы иностранные туристы в скором времени вернулись в королевство на отдых, 75,2 процента сказали, что не хотят. 54,3 процента заявили, что пусть сначала тайцы сами отправятся в путешествие по родной стране. А 21,3 процента опасаются, что иностранцы вызовут вторую волну коронавируса.

Хотя туризм играет важную роль в экономике Таиланда, только 24,2 процента опрошенных сказали, что хотят быстрого возвращения отдыхающих. При этом 41 процент респондентов полагают, что туризм вернется к допандемическому уровню примерно за год.