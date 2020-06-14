Автомобилисты Парижа заявили, что их хотят "выжить" из города

, а другие артерии, включая знаменитую улицу Риволи, и вовсе перекрыли для движения частных машин до самой осени. И это лишь некоторые поводы для тревоги владельцев авто.

Совсем недавно мэр французской столицы Анн Идальго также заявляла, что во имя борьбы с загрязнением воздуха намерена отдать под велосипедные дорожки около 60 тысяч парковочных мест в городе - 45 процентов от их общего числа. В скором времени в Париже должны появиться и велодорожки, в точности повторяющие траектории линий метро. По данным городской администрации, заявки на закрытие близлежащих улочек подали уже 109 разных ресторанов и кафе, которым не хватает площади их террас. И, как подтвердила Идальго, многим из них она готова пойти навстречу.

"Мы сыты по горло попытками изобразить нас как плохих парней", - цитирует газета The Guardian официального представителя организации "40 миллионов автомобилистов". "Как местный житель я мог бы побыть эгоистом и сказать, что это прекрасно, что улицу Риволи сделали полностью пешеходной, но уже сейчас ездить и парковаться в центре Парижа - это настоящий кошмар. Если мы выведем из города все авто, и это затронет предприятия, то в долгосрочной перспективе, я боюсь, мы увидим, как центр города опустеет… и станет лишь тематическим парком для туристов", - посетовал представитель ассоциации Les Halles Residents Пьер Эмманюэль Дюпра.

Как ни странно, но о своем недовольстве политикой парижских властей в отношении кафе и ресторанов заявили многие пешеходы, в особенности - люди с инвалидностью и родители маленьких детей. "По Парижу всегда было трудно ходить с детской коляской. А теперь это еще труднее делать, огибая все эти террасы, расположившиеся на тротуарах", - пожаловалась актриса Клэр Тран.

Отметим, что сегодня Франция - не единственная страна, чье правительство берет курс на поддержку пешеходов и велосипедистов. Совсем недавно власти Великобритании выделили два миллиарда фунтов стерлингов (около 174 миллиардов рублей) на то, чтобы построить в стране новые велосипедные дорожки, более широкие тротуары, "коридоры" только для автобусов и т.д. В Лондоне также могут появиться велодорожки, дублирующие линии городской подземки.