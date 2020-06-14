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14.06.2020 23:10
Рубрика: Экономика

Целина под боком

У пензенских студентов начался трудовой семестр
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8182)
В регионе сформировано 20 стройотрядов, а еще студенты смогут поработать почтальонами, кондукторами, вожатыми в лагерях, а также помогать собирать урожай аграриям.

Церемония старта летней трудовой кампании проходила 10 июня еще в онлайн-режиме, а уже на следующий день отдельные счастливчики побежали покупать билеты на поезда - они прошли суровый конкурсный отбор на всероссийские проекты. Ну а остальные смогут трудиться в родных краях - работа найдется для каждого. Основная часть студентов отправится трудиться в загородные детские лагеря вожатыми.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Кроме того, мы договариваемся с фермерами и крупными сельхозпроизводителями. Два отряда отправятся в Воронежскую и Тульскую области, будут работать на молочных фермах. Один отряд останется в Пензенской области, в селе Симбухово ребята будут собирать садовую землянику, малину и яблоки, - рассказывает руководитель пензенских студенческих отрядов Артем Колобов.

Желающие получили специальности штукатуров и арматурщиков, и теперь их ждут на стройках. Из иногородних работодателей готовность принять стройотряды из Пензы пока подтвердили Калининградская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Перед отправкой студентам предстоит пройти медкомиссию, в том числе сдать анализ на коронавирус. Один раз - по месту жительства, а второй - по месту прибытия. Только после получения двух отрицательных тестов прибывшие смогут покинуть обсерватор и приступить к работе.

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