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14.06.2020 19:30
Рубрика: Экономика

Болевые бочки

Почему цены на нефть упали после продления сделки ОПЕК+
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8182)
Вопреки ожиданиям, решение о продлении до начала августа максимальных объемов сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки, не дало дополнительный стимул для дальнейшего роста цен на нефть. Котировки барреля, ненадолго превысив отметку в 43 доллара, уже через несколько дней после встречи ОПЕК+ упали ниже 40 долларов за баррель, заставив многих усомниться в эффективности сделки.
Рост цен на нефть сдерживают переполненные хранилища и все еще подавленный спрос на энергоносители. Фото: Bluebay2014 / istock Рост цен на нефть сдерживают переполненные хранилища и все еще подавленный спрос на энергоносители. Фото: Bluebay2014 / istock
Рост цен на нефть сдерживают переполненные хранилища и все еще подавленный спрос на энергоносители. Фото: Bluebay2014 / istock

Однако главная задача соглашения о сокращении добычи - в установлении баланса спроса и предложения на рынке, а рост стоимости нефти в определенном смысле является необходимым, но побочным продуктом. Если участники ОПЕК+ достигнут поставленных целей, котировки неизбежно повысятся. А вот через какое время, предсказать точно весьма проблематично. Не случайно в российском минэнерго, достаточно позитивно оценивая восстановление потребления нефти и нефтепродуктов в мире и ожидая установления баланса на рынке уже этим летом, очень аккуратно делают прогнозы о ценах на "черное золото". Даже после майских успехов ОПЕК+ речь идет о 40 долларах за баррель к концу года, хотя эксперты говорят о 50 долларах, а некоторые и о более высоких значениях. Это редкий случай, когда официальные оценки оказываются пессимистичней независимых прогнозов.

Фото: istock
Когда добыча нефти в США начнет мешать ОПЕК+

"Перед конференцией ОПЕК+ цены на нефть росли в ожидании новостей о дополнительном сокращении добычи в июле, а может и в августе", - говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

По ее мнению, рынок ведет себя классически: рост был на ожиданиях, а продажи случились по факту.

Ожидания были оправданы минимально. Продление сделки ОПЕК+ в текущих параметрах на август пока даже не обсуждается, а дополнительное сокращение добычи нефти, суммарно в 1,2 млн баррелей в сутки, которое взяли на себя Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, как выяснилось, будет только в июне и без дальнейшей пролонгации.

Рост цен на нефть пока был вызван только позитивным настроем рынка на будущее

Рост цен на нефть перед последним заседанием министерского комитета ОПЕК+ был явно завышенный, не отвечающий реалиям рынка. Избыток нефти в мире, по оценке российского минэнерго, составлял на конец мая 7 млн баррелей в сутки, и если бы рынок реагировал только на экономические факторы влияния, а не ожидания и новостные поводы, то никакого бы роста цен в мае этого года вообще не было.

"Цена на нефть выросла почти на 90% за девять недель практически без значимой коррекции", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. С его точки зрения, цены на нефть должны расти и дальше, к концу года, но на текущий момент, скорее всего, консолидация цен на нефть будет возле уровня 40 долларов за баррель. Сдерживают рост цен на энергоресурсы переполненные хранилища и подавленный спрос. За последнюю неделю запасы нефти в мире выросли еще на 2,1 млн баррелей за счет разгрузки нефтяных танкеров из Саудовской Аравии. С другой стороны, наблюдается фиксация прибыли инвесторов после значительного роста рынка. Спрос на нефть остается все еще слабым, а авиасообщение и автоперевозки пока далеки от восстановления.

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти в 2020 году

Определенное давление на котировки оказали новости из США. Запасы сырой нефти в стране за прошлую неделю выросли еще на 5,85 млн баррелей. Количество действующих буровых установок сократилось до 199, но на этот фактор почти перестали обращать внимание, учитывая громадный фонд незавершенных скважин (около 8000 штук), который позволит быстро нарастить добычу.

И, наконец, не самым радужным настроениям способствуют нарастающие опасения второй волны эпидемии коронавируса осенью этого года. Причем, наверное, это единственная реальная угроза для нефтяного рынка, способная в один момент развернуть процесс его восстановления в обратную сторону, нивелировав все усилия ОПЕК+.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Сокращение добычи нефти

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