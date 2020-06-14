Эти кадры облетели все французские новостные телепрограммы и газеты: полицейские, выстроившиеся в шеренгу, бросают перед собой на асфальт наручники в знак протеста против обвинений в расизме и насилии.

Такие сцены произошли в эти дни в Бордо, Лилле, перед префектурой столичного пригорода Сен-Дени. А в Париже стражи закона в сопровождении двух десятков служебных фургонов продефилировали по Елисейским полям, демонстрируя только что избавившимся от карантина горожанам красноречивые транспаранты: "Если нет полиции, нет и мира!", "Мы не расисты!".

Возмущение ажанов вызвал их непосредственный начальник - министр внутренних дел Кристоф Кастанер. На фоне манифестаций против полицейского насилия, спровоцированного бурными событиями в США и докатившимися до Франции в виде акций афрофранцузов, считающих себя также ущемленными, глава МВД, явно в попытке снизить градус напряженности, сделал ряд якобы умиротворяющих шагов. Так, он заявил, что впредь полицейским будет запрещено использовать при задержании "удушающие приемы", а также обещал систематически увольнять тех, на кого "упадет выявленное подозрение в расизме". То есть достаточно, чтобы человека лишь заподозрили, и сразу "волчий билет". Мол, можно обойтись без расследований, опроса свидетелей...

И тут, что называется, нашла коса на камень. Хотя французским полицейским по статусу запрещено бастовать, они, доведенные до белого каления, сейчас полны решимости отказаться от патрулирования, задержания уголовников и реагировать исключительно на экстренные вызовы.

Нетрудно себе представить, во что превратятся улицы французских городов, не дай бог, эта угроза реализуется. Бунт "желтых жилетов" тогда покажется легкой разминкой.

Хотя французским полицейским запрещено бастовать, они сейчас полны решимости отказаться от патрулирования

"Не надо на нас навешивать ярлыки. Не путайте нашу республиканскую полицию с американской. Для нас не имеет никакого значения цвет кожи человека, если он преступник", - заявил генеральный секретарь профсоюза полицейских Alliance Фабьен Ванэмельрик. Другой профлидер Станислас Годон, как и все его негодующие коллеги, просто не понимает, как можно одним росчерком пера поставить крест на методе, во многих случаях просто незаменимом. "Лишать нас возможности блокировать приемом голову преступника - это большая ошибка. Без этого сложно усмирить человека, тем более если имеешь дело с громилой", - убежден он. Не на шутку обеспокоенный фрондой подчиненных Кристоф Кастанер был вынужден встретиться с их представителями. От своих слов о "выявленном подозрении в расизме" он отказался, отметив, что имел в виду "установленные факты проявления расизма". Правда, в вопросе методов задержания на попятную не пошел, а предложил чаще использовать электрошокеры.

Тем временем вокруг выступлений сторонников движения "Жизнь черных имеет значение" во Франции развернулась оживленная полемика. Так, за полицейских заступилась глава партии "Национальное движение" Марин Ле Пен. Она считает, что в отношении к ним установилась некая "презумпция виновности в расизме", а это, по ее мнению, абсолютно недопустимо. Еще более решительно высказывается ее племянница, светловолосая красавица, видный политик и в прошлом депутат Марион Марешаль. В Facebook Марион заявила, что она "белая" и "француженка", за что ни перед кем извиняться не намерена. "Я не колонизатор, никого не колонизировала. Не порабощала, так же как все эти политизированные группы и активисты не были колонизированы и порабощены", - подчеркнула она.

И добавила: "Это мой ответ всей публике, называющей себя антирасистами, ответ левакам и участникам движения black lives matter, тем, кто требует, чтобы мы встали на колени, тем, кто хочет опорочить память наших предков, наплевать на нашу историю, выпотрошить наше наследие и обрушить наши монументы".

Между тем

На волне захлестнувшего Америку негодования из-за очередного проявления "расового полицейского беспредела" протестующие требуют изъять у полисменов средства и пустить на общественные нужды. А стремящиеся удержаться в своих креслах американские политики и чиновники немедленно кинулись исполнять "волю народа". Так, мэр Лос-Анджелеса уже пообещал урезать бюджет полиции до 150 миллионов долларов, притом что всего несколько дней назад с его подачи был принят городской бюджет, предусматривавший рост финансирования стражей порядка. В Нью-Йорке в рамках планируемой реформы полиции готовятся сократить ее бюджет сразу на миллиард долларов. В Филадельфии, Балтиморе, Вашингтоне, Сан-Франциско и других американских городах вопрос о сокращении полицейских бюджетов в принципиальном плане также решен. Лишить стражей порядка в США активисты движения "Черные жизни важны" требуют не только денег, но и существенной части служебных полномочий на использование силы. Как сообщает Fox News, по их требованию окружной суд города Сиэтл запретил правоохранителям использовать против демонстрантов спецсредства, включая слезоточивый газ. В Денвере полиции отказано в праве использовать не только химикаты, но и резиновые пули для разгона протестующих. Кроме того, сразу в нескольких штатах и городах США власти приняли решение прекратить обучение полицейских удушающим приемам, а также запретить применять их к задержанным - именно такая техника ареста привела к смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе.