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14.06.2020 14:11
Рубрика: Власть

Получить помощь государства смогут 24 тысяч социальных НКО

Текст: Татьяна Замахина

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО (некоммерческих организаций). Согласно документу, претендовать на помощь государства смогут 24 тыс. таких организаций.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-служба правительства пояснила, что доступ социальных НКО к мерам господдержки станет проще благодаря единому реестру. В него включены организации, которые с 1 января 2017 года получали субсидии по программам, реализуемым госорганами. Кроме того, в перечень войдут поставщики социальных и общественно полезных услуг, а также обладатели президентских грантов. По предварительным оценкам, в целом в реестре будут около 24 тыс. НКО. Все они смогут претендовать на помощь со стороны государства.

Помимо этого, сформирован реестр НКО, в наибольшей степени пострадавших от последствий распространения коронавируса. В него смогут попасть более 17,5 тыс. организаций, среди них - образовательные, благотворительные, занимающиеся научными исследованиями, продвижением культуры и массового спорта.

НКО из списков будут доступны льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за пользование госимуществом. Помимо этого, их временно освободят от проверок и обязанности подавать отчетность в контрольные органы.

Оператором реестров назначено Минэкономразвития.

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