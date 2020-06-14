До старта общероссийского голосования по поправкам в Конституцию осталось одиннадцать дней. Члены рабочей группы, готовившей пакет изменений, намерены посвятить это время информированию граждан о сути преобразований, а также помочь регионам в организации голосования.

В конце прошлой недели они провели очередное заседание с участием Центризбиркома, наблюдательского сообщества, волонтеров, а также представителей Тульской области и Краснодарского края. "По итогам нашей предыдущей встречи (30 мая. - Прим. "РГ") мы обратились к президенту с предложением назначить дату общероссийского голосования, - напомнила сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева. - Глава государства нас поддержал и, предварительно посоветовавшись с врачами, Роспотребнадзором, назначил дату. И теперь мы на финишной прямой - к 1 июля 2020 года".

Основной задачей на этом этапе она назвала "разъяснение смысла конституционных преобразований, сути поправок к Основному закону". "Поэтому просьба ко всем членам рабочей группы - продолжить то, чем вы и так уже занимаетесь, активизировать эту деятельность в своих сообществах, встречи с общественностью, тем более что у нас имеются широкие возможности для использования видео-конференц-связи", - добавила Талия Хабриева. Сейчас, подчеркнула она, разъяснять суть поправок гораздо легче, поскольку они уже стали частью ежедневной жизни общества и "прошли проверку кризисом пандемии".

Однако новые положения Конституции, в первую очередь социальный блок, востребованы не только в связи с нынешней непростой ситуацией, они необходимы для благополучия россиян в будущем. И дальше откладывать их принятие не стоит, заявил сопредседатель рабочей группы - глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Придет осень, правительство снова инициирует бюджетный процесс в парламенте, мы будем обсуждать очень многие вопросы, в том числе те, которые определят финансовую и социальную политику на ближайшие годы. Поэтому необходимо, чтобы поправки в Конституцию были приняты. Это должна быть не реакция на сегодняшнюю ситуацию, а конституционная обязанность органов власти - действовать исходя из тех принципов, которые президент заложил в закон о поправках", - сказал он журналистам.

Новые положения Конституции востребованы не только в связи с нынешней непростой ситуацией, они необходимы для благополучия россиян в будущем

В оставшееся до голосования время рабочая группа будет собираться еженедельно и подключать к своим заседаниям регионы, чтобы процедура народного волеизъявления прошла безукоризненно, сообщил сопредседатель группы, глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. "Это нужно для того, чтобы закон о поправках воспринимался как наш всеобщий. Нам очень важно, чтобы легитимность самого голосования, самого текста была высочайшая", - сказал он.

За соблюдением процедур будут следить наблюдатели, их работу координирует Общественная палата РФ. Еще в марте был запущен специальный сайт для приема заявок от кандидатов, сейчас на нем зарегистрировались более двухсот тысяч человек. "Мы ставим себе очень высокую планку: набрать более 250 тысяч наблюдателей только от гражданского общества России, более 250 тысяч мы ожидаем от политических партий. Общее количество наблюдателей превысит цифру в полмиллиона человек", - заявил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. По его словам, на каждом участке - а их в России 96,5 тысячи - будут работать по пять-шесть наблюдателей. Одни будут следить за соблюдением закона в помещениях для голосования, другие - выезжать с членами избиркомов на надомное голосование.

В этот раз возможности проголосовать не выходя из дома значительно расширили, чтобы граждане смогли высказаться по поправкам в Конституцию максимально безопасным способом.

Любой желающий сможет пригласить домой членов участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования с 25 июня по 1 июля.

Для жителей Москвы и Нижегородской области в июне доступна еще одна опция - дистанционное электронное голосование. Запись на него открылась 5 июня, за это время заявки подали более 500 тысяч человек. Большинство из них москвичи - почти 450 тысяч.

В ЦИКе пристально следят за новой процедурой и намерены жестко пресекать любые действия, способные ее дискредитировать, заявила журналистам глава комиссии Элла Памфилова.

В Центризбиркоме работает "горячая линия", на которую поступают в том числе сигналы о нарушениях, например о якобы имевших место фактах принуждения к онлайн-голосованию. "В основном это были фейки. Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось", - сказала она. Элла Памфилова призвала заявителей не скрывать свои имена, иначе "грош цена такой гражданской активности".