Президент Аргентины отменил тур по стране из-за подозрений на COVID у министра

Президент Аргентины Альберто Фернандес отменил тур по провинциям страны после того, как возникли подозрения, что один членов правительства инфицирован коронавирусом. Речь идет о министре социального развития Даниэле Арройо. Несколько дней назад тот встречался с главой муниципалитета Ломас-де-Самора, граничащего с городом Буэнос-Айрес, Мартином Инсаурральде, у которого подтвердился COVID-19, а затем сопровождал главу государства в поездке.

Слух, что министр тоже болен, вынудил президента страны отказаться от всех своих планов и вернуться в столицу. Арройо тут же изолировали. Впрочем, опасения оказались напрасными, тест дал отрицательный результат. Однако министр заверил, что продолжит соблюдать протокол, разработанный министерством здравоохранения для предотвращения распространения вируса.

Но местные СМИ обратили внимание на другое. Из-за сообщений о возможном заражении был отменен визит президента в провинцию Катамарка - единственный район страны, где не было зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. Еще пару недель назад таких провинций было две, но вскоре после посещения провинции Формоса Фернандесом там выявили два десятка заболевших. Хотя никаких доказательств связи вспышки заболевания с визитом главы государства не обнаружено, президент решил принести свои извинения за то, что во время своего тура не пользовался маской и не соблюдал безопасную дистанцию.

С учетом всего произошедшего ранее Фернандес заявил, что поездка в Катамарку была безответственным поступком.