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14.06.2020 14:17
Рубрика: В мире

Президент Чили отправил в отставку министра здравоохранения

Текст: Юрий Когалов
Президент Чили Себастьян Пиньера сменил главу министерства здравоохранения страны. Вместо Хайме Маньялича, подавшего в отставку, на это пост назначен экс-глава медицинского колледжа Энрике Парис.

Как пишет El Mundo, кадровая перестановка произошла на фоне разгорающегося скандала о реальном количестве летальных случаев от коронавируса в Чили. Как показало журналистское расследование, минздрав передавал во Всемирную организацию здравоохранения данные о количестве смертей, значительно отличающиеся от того, что публиковалось в самой стране.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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Согласно последним данным, в Чили, с населением в 19 миллионов человек, зарегистрировано 167 тысяч случаев инфицирования и 3,1 тысячи смертельных исходов. Однако в ВОЗ сообщалось о более чем 5 тысячах умерших.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Паула Даса, информация, передаваемая в ВОЗ, включает не только подтвержденные случаи заражения и смерти от коронавируса, но и все подозрительные случаи. Это объяснение не убедило оппозиционные партии, они стали требовать от президента сменить министра. Последней каплей в этом вопросе стало известие, что в стране за одни сутки заболело свыше 6 тысяч человек. "Стратегия минздрава правилась, вера в его способность справиться с угрозой была разрушена из-за отсутствия прозрачности, жизни людей находятся в опасности, вот почему важно, чтобы президент Себастьян Пиньера изменил стратегию и заменил министра здравоохранения", - отметили в оппозиции.

Глава государства уступил требованиям и подписал заявление Маньялича об отставке. При этом Пиньера высоко оценил его работу на посту главы минздрава. В то же время он призвал Париса провести глубокую реформу системы здравоохранения, а граждан - ответственно соблюдать санитарные требования.

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