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14.06.2020 23:45
Рубрика: В мире

Президент Франции Макрон защитил полицейских от обвинений в расизме

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Президент Франции Эмманюэль Макрон подвел черту, как он выразился, под "первым актом" санитарного кризиса, вызванного эпидемией COVID-19.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT

"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", - заявил он в ходе телевизионного обращения к нации из Елисейского дворца.

Фото: REUTERS
Полицейские бросают наручники в знак протеста во Франции

По его словам, с 15 июня вся страна становится "зеленой зоной", где отменены многие карантинные ограничения, включая Париж и столичный регион Иль-де-Франс.

Это значит, что с понедельника могут заработать в полную силу знаменитые парижские рестораны, кафе, бистро, где последние две недели функционировали только открытые террасы этих заведений. Исключение составляют лишь две заморские территории Франции - Майотта и Гвиана, где ситуация пока не стабилизирована.

С 22 июня все учащиеся начальной и средней школы должны в обязательном порядке приступить к занятиям. Правда, президент ничего не сказал о старшеклассниках и студентах.

С 15 июня гражданам разрешено свободно перемещаться не только по Франции, но и в соседние государства ЕС. С 1 июня они также смогут отправить и в другие страны, где нормализована эпидемиологическая обстановка.

Макрон не мог не затронуть тематику протестных выступлений, в ходе которых их участники обвиняют в расизме и насилии стражей порядка. Президент однозначно высказался в их поддержку. "Без республиканского порядка нет ни безопасности, ни свободы, а их обеспечивают полицейские и жандармы", - заявил глава государства, добавив, что "ради этого они ежедневно подвергаются риску".

Фото: istock
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Как бы расставляя точки над i в развернувшейся во многих западных странах полемике вокруг их давнего колониального прошлого, Макрон отметил, что Франция не собирается вычеркивать из своей истории какие-либо имена и "сносить памятники".

Тем самым он ответил всем местным сторонникам "статуепада", в том числе бывшему премьер-министру Жану-Марку Эйро (возглавлял правительство при президенте Франсуа Олланде), который ныне руководит Фондом памяти рабовладельческих времен. Эйро потребовал переименовать в Национальном собрании зал, носящий имя Жана-Батиста Кольбера, выдающегося государственного деятеля Франции, правой руки короля Людовика XIV. Экс-премьер припомнил этой исторической личности тот факт, что при нем в 1685 году был разработан "Черный кодекс", регламентирующий правовое положение рабов и связанных с этим вопросов во французских колониях.

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