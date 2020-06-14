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14.06.2020 13:32
Рубрика: Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Текст: Марина Трубилина

Масочный режим необходимо соблюдать при ослаблении ограничительных мер. Об этом сказал главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По его мнению, многие воспринимают снятие мер самоизоляции не совсем правильно. Соблюдать санитарные рекомендации нужно не только людям из группы риска.

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте ведомства.

Снизить риски негативного сценария можно, выполняя рекомендации Роспотребнадзора - необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Эти правила не теряют своей актуальности в период снятия ограничений. Осторожность следует соблюдать не только пациентам из группы риска, подчеркивает Авдеев: "Если сегодня мы посмотрим на улицы городов, то увидим, как много молодежи, которая собирается группами, общается друг с другом на расстоянии меньшем, чем определено социальной дистанцией, и при этом многие из них не носят маски. Затем они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски".

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