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14.06.2020 17:33
Рубрика: В мире

Противники Трампа в его день рождения поздравляют Обаму

Текст: Константин Волков

Президент США Дональд Трамп 14 июня празднует свое 74-летие. Однако его противники решили омрачить главе государства праздник и с этой целью начали в Twitter акцию - они поздравляют с днем рождения экс-президента США Барака Обаму (у которого день рождения 4 августа).

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Поздравления Обаме публикуются под хэштэгом #AllBirthdaysMatter, который намекает на слоган антирасистских выступлений #BlackLivesMatter.

Некоторые из опубликовавших издевательское поздравление пишут о своей радости, потому что им выпало жить во времена президентства Обамы и сравнивают его с "отцом нации", который был добр ко всем, как бы противопоставляя Обаму и Трампа.

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