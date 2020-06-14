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14.06.2020 07:13
Рубрика: Общество

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как восстанавливаются легкие после COVID-19. Вирус затрудняет работу дыхательной системы человека, именно поэтому важно правильно поддержать организм после выздоровления.

Фото: Фото: iStock
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"После перенесенной инфекции в легких наблюдаются изменения. Для восстановления поврежденного органа нужно время. В зависимости от индивидуальных особенностей показаны укрепляющий режим и дыхательная гимнастика", - рассказал профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач России в интервью радио Sputnik.

Эксперт сравнил процесс восстановления легких после COVID-19 с тем, какой был после свиного грипп N1H1, который считался пандемией 2009 года. Сейчас российские ученые активно работают над лекарством от коронавируса, которым в мире заболели свыше семи миллионов человек. Благодаря усилиям отечественной системы здравоохранения регионы страны возвращаются к привычному ритму жизни, постепенно снимая введенные ранее санитарные ограничения по коронавирусу.

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