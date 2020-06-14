Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин написал статью о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил о намерении написать такую статью, отвечая на вопрос "РГ" на большой пресс-конференции.

"Да, президент уже написал статью", - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

На вопрос, может ли материал быть опубликован до парада Победы, который пройдет 24 июня, представитель Кремля ответил: "Ожидаем его решение о сроках публикации".