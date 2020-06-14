Новости

Один человек погиб и 18 ранены в результате землетрясения в Турции 22:49
В Москве скорая помощь насмерть сбила женщину 22:35
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ 22:11
Три человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Минске 22:07
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне 21:51
Столичные газовики возобновляют прием граждан 20:40
В Чечне найдено тело одного из пропавших у реки Терек детей 20:29
Вашингтон: Экономика США начала восстанавливаться после пандемии 20:17
Ученые сообщили об угрозе развития новой болезни из-за COVID-19 20:03
"Динамо" разгромило "Спартак" в товарищеском матче 19:58
В голове снесенной в США статуи лидера южан нашли бутылку старого виски 19:51
Опрос: Жители Таиланда не хотят возвращения туристов 18:37
В ходе протестов в Атланте двое убиты, пятеро ранены 18:14
Володин почтил память Станислава Говорухина 17:39
Более 100 росгвардейцев приняли участие в акции безвозмездной сдачи крови 17:38
Противники Трампа в его день рождения поздравляют Обаму 17:33
Культовые иномарки 1990-х: есть ли смысл рассматривать старый премиум 17:28
Армена Джигарханяна выписали 17:17
Власти Великобритании пересмотрят дистанцию в два метра между людьми 17:11
Новая вспышка коронавируса вышла за пределы Пекина 16:42
Прокуратура начала проверку столкновения авиалайнеров в Пулково 16:39
Можно ли объехать ДТП по "встречке" 16:00
Корабли Каспийской флотилии ушли на военный парад в Санкт-Петербург 15:42
В Германии предложили вычеркнуть из конституции слово "раса" 15:27
Ученый рассказал о возможности появления агрессивных форм коронавируса 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
14.06.2020 21:51
Рубрика: Власть

Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне

Текст: Кира Латухина
Фото: ТАСС/ youtube.com Фото: ТАСС/ youtube.com
Фото: ТАСС/ youtube.com

Президент РФ Владимир Путин написал статью о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Фотохроника ТАСС
Как Красная Армия в первый раз освобождала Киев

Ранее Путин заявил о намерении написать такую статью, отвечая на вопрос "РГ" на большой пресс-конференции.

"Да, президент уже написал статью", - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

На вопрос, может ли материал быть опубликован до парада Победы, который пройдет 24 июня, представитель Кремля ответил: "Ожидаем его решение о сроках публикации".

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Президент Вторая мировая война

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Путин назвал причину беспорядков в США
В России отменен "банковский роуминг"
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей