В День России президент вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. Глава государства также заявил, что уверен: абсолютное большинство граждан поддерживает поправки в Конституцию, которые закрепят такие принципы, как уважение к человеку труда и защитнику Отечества, к истории и традициям России, любовь к своей земле и незыблемость границ.

Перед началом церемонии был поднят государственный флаг России. С 9 мая это первое такое публичное праздничное мероприятие с участием президента. И впервые награждение - не в Кремле, а на Поклонной горе. Владимир Путин назвал государственный флаг символом сплоченности, суверенитета и независимости. "Он олицетворяет наши победы, готовность преодолевать все трудности, нашу устремленность в будущее", - сказал президент.

Золотые звезды Героев Труда получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин. Церемония всегда приурочена к 1 Мая, но в этом году она была перенесена из-за пандемии коронавируса. Еще один Герой Труда - тренер, основатель красноярской школы борьбы Дмитрий Миндиашвили - не смог приехать на церемонию.

"Для каждого из нас Родина - это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма", - заявил Владимир Путин. Светлое, пронзительное чувство Родины всегда помогало народу пройти через невзгоды и ответить на любые вызовы, заметил он. Память героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России. "У нас общий исторический код, нравственные устои, - сказал президент. - Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ".

Благополучие, процветание России зависит от человека труда

Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны. "И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию", - заметил глава государства. "Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", - добавил он.

"Такие щедрые, трудолюбивые, открытые люди - настоящая опора и гордость России", - сказал про Героев Труда глава государства. И в пору испытаний ясно особенно: жизнь все расставляет по своим местам, четко разделяет истинные ценности и дутые, мнимые величины.

"Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое. По сути, все мы по-новому прочувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах - врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. И преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Конечно, очень многие из них достойны самых высоких наград", - заявил Путин.

Благополучие, процветание России зависит от человека труда, отметил он. И поэтому так важно, чтобы у каждого были все возможности для самореализации, чтобы можно было работать, получать достойную оплату, а трудовые права были бы надежно защищены. Особая поддержка людей труда - непременное условие движения вперед по всем направлениям, убежден президент.