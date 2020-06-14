Россия выходит из пандемии с минимальными потерями, кабмин и регионы работают как одна команда, заявил президент. Владимир Путин также объяснил, почему важно закрепить в Конституции вопросы соцподдержки и развития демократии, а также назвал причину беспорядков в США.

Согласно поправкам к Конституции, президент отдает часть важных полномочий парламенту - это еще один шаг к демократизации, сказал глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", первом за время пандемии. Если сегодня президент утверждает премьера с согласия Госдумы, а затем без согласия парламента назначает министров, то с вступлением поправок в силу ситуация меняется - и окончательное решение будет за парламентом, причем президент не имеет права отклонить утвержденные кандидатуры. Путин напомнил и о новых полномочиях верхней палаты: консультации по силовым министрам. "Это значит, что эти люди должны выйти на свет божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, о том, как они предполагают организовывать свою работу", - пояснил он. "Это еще один шаг вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении", - отметил президент.

Вопросы, связанные с соцподдержкой, важно упомянуть в Основном Законе, чтобы их не "вычистили" из практической жизни, продолжил Путин. "Когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше минимального размера оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТ", - привел он пример. Кроме того, в Конституции не говорится, что пенсии должны регулярно индексироваться. А благодаря поправкам никакое правительство в будущем уже не сможет этого не делать.

Согласно поправкам к Конституции, президент отдает часть важных полномочий парламенту - это еще один шаг к демократизации

Президент констатировал: Россия уверенно выходит из пандемии. "При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями", - оценил он.

А в США так не происходит, сравнил Путин. И связано это с системой управления. Расширенное правительство в РФ - кабмин и главы регионов - работают как одна команда, сказал он: "Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит". Ситуация, связанная с коронавирусом, высветила общие проблемы в Штатах. Групповые партийные интересы ставятся выше интересов общества и народа. Демократия - это власть народа, и это правильно, заметил российский лидер. Но органы власти, облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу так, чтобы гарантировать интересы большинства. А там президент говорит, надо сделать так, "а на местах там губернаторы говорят: "да пошел подальше", констатировал Путин.

"То, что произошло, - это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов", - сказал про беспорядки в США президент РФ. И кризис идет с момента победы на выборах Дональда Трампа. "Проигравшая сторона придумала всяческие небылицы только для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", - заметил он.

США - очень мощное демократическое государство, оценил Путин, выразив надежду, что фундаментальная основа американской демократии позволит Штатам выйти из полосы кризисных явлений. "Конечно, можно все по-разному понимать, конечно, все могут совершать какие-то неточные шаги, даже ошибки, но если все выстроено и работает как единый механизм, проблем будет меньше и потерь будет меньше, чем просто развал управляемости. Это первое, что касается коронавируса", - пояснил он. Говоря об отношениях между белым населением и афроамериканцами, Путин подчеркнул, что это давняя проблема США, напомнил, что и в СССР, и в России всегда с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои права. "Мартин Лютер Кинг, Анджела Дэвис. Припомните, в Советском Союзе портреты по всей стране висели", - добавил он.

"Но когда это приобретает даже на фоне совершенных преступлений элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится. И если борьба за естественные права, законные права приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу. Этого мы никогда не поддерживали", - заверил президент. "Это разрушительное явление", - оценил он и напомнил, что когда Дагестан не справлялся с пандемией, вся страна встала на помощь. "В этом сила России, сила нашего многонационального государства, многонационального народа. Надо держаться за это", - подчеркнул он.

Также "Вести недели" показали отрывки из интервью президента для документального фильма ВГТРК. После распада СССР те, кто посчитал себя победителями в "холодной войне", начали пытаться переделать мир под себя, констатировал Путин. И стали перекраивать мир, не считаясь с международным правом. Но есть люди, которые хотят, чтобы Россия была сильной, чтобы такой фактор, как Россия, существовал в мировых делах. "Считают, что если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, мир был бы хуже и опаснее. Таких людей очень много", - заявил он.

Мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями

С тех пор в нашей стране многое сделано и в сфере развития ядерного оборонного комплекса, где сейчас примерный паритет с США, и в сфере традиционных вооружений. При этом в перспективных разработках в сфере ядерного оружия Россия лидер, а традиционный потенциал не просто модернизируется - вводятся новые комплексы. И по этому показателю РФ - номер один в мире, заявил президент. США объявили, что они выходят из Договора по ПРО и нужно было, исходя из этого, обеспечить безусловную безопасность нашей страны. Ведущие военные державы будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, - гиперзвуковым. Но пока оно еще ни у кого из них не появилось. "Мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, у нас, с большой долей вероятности, появится средство борьбы с этим оружием", - заверил президент.