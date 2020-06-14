Путин назвал причину беспорядков в США

"То, что произошло, - это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов", - заявил Владимир Путин. И кризис в США уже давно, с момента победы на выборах Дональда Трампа. Он победил демократическим способом, а "проигравшая сторона придумала всяческие небылицы только для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", сказал президент.

Российский лидер также заметил, что обычно старается аккуратно комментировать или не комментировать происходящее в других странах. "Они там пускай сами разбираются", - пояснил он.

Ситуация, связанная с коронавирусом, высветила общие проблемы в Штатах.

"Проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа", - также заявил президент. Демократия - это власть народа, и это правильно, считает он. "Но если народ выбирает высшие органы, то и высшие органы власти, облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. Ну а что там? Вот президент говорит: "Надо сделать так-то, так-то", а на местах там губернаторы говорят: "Да пошел подальше", - констатировал Путин.