Путин объяснил демократичность поправок к Конституции

Согласно поправкам к Конституции, президент отдает часть важных полномочий парламенту - это еще один шаг к демократизации. Об этом заявил глава государства в интервью программе "Москва​​​. Кремль. Путин".

"Что касается укрепления олигархического правления и усиления власти президента, тем более диктатуры. Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий", - ответил критикам Владимир Путин.

Если сегодня президент утверждает премьер-министра с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, то с вступлением поправок в силу ситуация кардинально меняется - и окончательное решение по председателю правительства и кабмину принимает парламент. А президент не имеет права их отклонить, привел пример Путин.

Напомнил глава государства и о новых полномочиях Совета Федерации: хотя верхняя палата парламента не утверждает силовых министров, но будут консультации. "Это значит, что эти люди должны выйти на свет божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, о том, как они предполагают организовывать свою работу", - пояснил он.

"Это еще один шаг вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении", - сказал президент.