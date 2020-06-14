Путин рассказал, как принималось решение о взятии аэропорта Слатина в Косово

Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России рассказал, как принималось решение о взятии под контроль аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.

В то время Путин занимал пост секретаря Совета безопасности. К нему пришел начальник Генерального штаба Анатолий Квашнин и сказал о том, что есть идея захватить этот аэропорт. На вопрос - зачем, он ответил: "Ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет, чем торговаться".

Квашнин "не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в Минобороны, но это было сделано". "Со мной он на этот счет во всяком случае разговаривал и спрашивал мое мнение, а я ему так сказал, что если считаешь целесообразным, так и делай", - добавил президент России.

Марш-бросок на Приштину - операцию сводного батальона российских ВДВ, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине (город Углевик), в город Приштина (Косово) был осуществлен 12 июня 2020 года. Целью операции было взятие под контроль аэропорта Слатина, являвшегося британским подразделением миротворцев НАТО.