Путин рассказал про контргиперзвуковое оружие

У России будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью в программе "Вести недели".

Глава государства уверен, что гиперзвуковое оружие будет и у других стран, хотя пока оно у них не появилось. "Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - заявил он.

У гиперзвуковых ракет скорости такие, что взять их невозможно, подчеркнул президент. "В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", - сказал Владимир Путин.

Фрагмент интервью для документального фильма ВГТРК к тридцатилетию новой России был опубликован на сайте vesti.ru.