Путин заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями

Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса, заявил президент в интервью программе "Москва​​​. Кремль. Путин".

"При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями", - оценил глава государства.

"Дай Бог, чтобы так и дальше было", - сказал Владимир Путин.

А в Штатах так не происходит, сравнил президент. Это связано с системой управления. Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он. "Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", - заключил Путин.