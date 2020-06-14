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14.06.2020 13:10
Рубрика: Власть

Путин заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями

Текст: Кира Латухина
Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса, заявил президент в интервью программе "Москва​​​. Кремль. Путин".

"При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями", - оценил глава государства.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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"Дай Бог, чтобы так и дальше было", - сказал Владимир Путин.

А в Штатах так не происходит, сравнил президент. Это связано с системой управления. Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он. "Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", - заключил Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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