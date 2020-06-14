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14.06.2020 09:26
Рубрика: Общество

Разработаны правила заготовки хвороста и новогодних елей

Текст: Марина Трубилина
Правила заготовки и сбора хвороста, бересты, новогодних елей, хвойного лапника и других недревесных лесных ресурсов разработало Минприроды.
Фото: Ростислав Нетисов/ РИА Новости Фото: Ростислав Нетисов/ РИА Новости
Фото: Ростислав Нетисов/ РИА Новости

Новый порядок будет распространяться на предпринимателей и не коснется случаев, когда граждане заготавливают что-то исключительно для собственных нужд.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора, хворост, валежник, веточный корм, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и пр., а также хвойные деревья для новогодних праздников, еловый, пихтовый и сосновый лапник.

Заготовку елей и других "новогодних" деревьев можно вести, в первую очередь, на специальных плантациях и на лесных участках, подлежащих расчистке. Допускается заготовка елей для новогодних праздников из вершинной части срубленных деревьев, отмечается в проекте документа.

Сбор хвороста - срезанных тонких стволов диаметром до 4 см, а также срезанных вершин, сучьев и ветвей деревьев и кустарников - может проводиться в течение всего года. При заготовке валежника - лежащих на земле остатков стволов, сучьев, образовавшихся при естественном отмирании и повреждении деревьев - допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил). Веники, ветви для метел и плетения можно заготавливать лишь на участках леса, подлежащих расчистке, и со срубленных деревьев на лесосеках.

Оговаривается что при заготовке бересты с растущих деревьев не должен повреждаться луб, а используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины высоты дерева. В противоэрозионных лесах, на берегозащитных участках, склонах оврагов, в молодняках не допускается заготовка пней (пневого осмола). Ямы, оставленные после заготовки пней, должны быть засыпаны плодородным слоем почвы и заровнены.

Общество Природа Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды

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