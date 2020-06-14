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14.06.2020 12:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Доноры в Москве получили подарки в честь Всемирного дня донора

Текст: Любовь Проценко
14 июня отмечается Всемирный день донора. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице в этом году уже 45 тысяч горожан стали донорами и осуществили более 65 тысяч донаций.

Ракова рассказала:

- Всемирный день донора - один из важных социальных праздников. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. В этот день хочется еще раз вспомнить, что искусственных заменителей крови пока не существует. Приглашаем всех неравнодушных людей на сдачу крови и ее компонентов. За 5 месяцев этого года 45 тысяч доноров уже осуществили более 63 тысяч донаций. Сегодня особенно хочется отметить особую категорию доноров - доноров плазмы, поборовших COVID-19. Многие из них никогда прежде не сдавали кровь, но узнав, что они могут помочь выздороветь пациентам с таким же вирусным заболеванием, откликнулись и сдали плазму.

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В честь праздника москвичи-доноры получат в подарок чемоданчик. В нем антисептик, набор масок и значки, макетами для которых послужили рисунки детей из столичных центров содействия семейного воспитания. Самое популярное слово на детских рисунках - "Спасибо".

Москвичи, выздоровевшие после COVID-19, могут стать донорами плазмы, которая применяется при лечении больных пациентов. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00.

В прошлом году донорами стали более 86 тысяч москвичей, из которых около 83 тысяч - безвозмездные доноры. В медорганизации Москвы благодаря им передано почти 43 тысячи литров эритроцитсодержащих сред, около 52 тысяч лечебных доз тромбоконцентрата и 30 тысяч литров свежезамороженной плазмы.

Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Донорство в России

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