Москвичи смогут выиграть два миллиона призов

Акцию "Миллион призов" проведут на сайте ag-vmeste.ru. Разыгрываются пакеты бонусных баллов, номинал которых - от 1 до 4 тысяч рублей. Такую концепцию создала Московская торгово-промышленная палата и столичное правительство. Ее поддержали более 3 тысяч предприятий торговли и услуг. "Миллион призов", считают в мэрии, поддержит и покупателей, и продавцов. Первые получат весомые скидки, а вторые - приток посетителей. ​Шанс выиграть получат участники голосования по поводу поправок в основной закон страны.

Если вы решите отдать голос в онлайне, то после регистрации в системе на mos.ru или gosuslugi.ru в SMS получите уникальный код участника. Кто не хочет участвовать в акции, может отправить слово "Отказ" в ответном сообщении.

На участках для голосования будут выдавать сертификаты с персональными кодами. В этом случае для участия надо отправить выданный номер в SMS на 7377, а если участвовать не хотите, то просто никуда ничего не отправляете. ​Победителей случайным образом выбирает компьютер. Счастливчикам придет сообщение с кодом. Его нужно ввести на ag-vmeste.ru - и увидите свой приз в специальном разделе "Полка". Обменять баллы на скидки можно будет с 26 июня по 31 декабря.