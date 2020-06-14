В Химкинском городском суде в понедельник начинается слушание дела о мошенничестве, которое может стать прецедентным для всей страны. Впервые до суда дошло уголовное дело о возвращении муниципальным властям и гражданам отнятого у них мошенническим путем общего имущества, а именно инженерных коммуникаций на сумму более чем в 8,5 миллиона рублей. По сути это дело наглядно показывает, схему по уводу у государства коммуникаций и другого недвижимого якобы "бесхозного" имущества.

В последние годы, к сожалению, стала типичной ситуации, когда счастливые обладатели жилья в поселке коттеджей или таунхаусов, спустя время вдруг выясняют, что у них появилось неожиданное обременение. Это может оказаться шлагбаум на единственной дороге, которая оказалось частной и за проезд по которой нужно платить, а может оказаться, что все трубы идущие к домам с водой и газом, а еще и канализация - тоже принадлежат какому-то хозяину, который тоже начинает требовать плату за пользование ими. Как правило, жалобы в правоохранительные органы ни к чему не приводят - полиция говорит, что не может никак повлиять на частных собственников труб и дорог - мол сколько скажут столько и платите. Все бы ничего - но такие собственники в большинстве случаев появляются, мягко говоря незаконно и, как правило, в результате подделки документов.

Именно так и произошло в сходненском поселке "Удачное", который был образован в 2000 году. Объекты в поселке начали сдаваться в 2005 году, при этом поселок размещен на территории бывшего детского санатория с еще советскими коммуникациями. То есть жители поселка приобретали квартиры с коммуникациями, а именно в каждую квартиру были подведены газ, вода, канализация и электроэнергия, поскольку если бы коммуникации отсутствовали, поселок не был бы сдан в эксплуатацию. И вот спустя 12 лет в сентябре 2017 года в поселке вдруг отключили воду. Когда все жители стали выяснять причину отключения воды, то к ним на на улице вышел неизвестный гражданин. Он заявил, что воду отключил он лично, поскольку он является собственником всех коммуникаций в поселке, и если жители не заплатят ему с квартиры по 23 000 евро единоразово, а потом ежемесячное пользование водой 10 евро в месяц с каждого человека, то он полностью отключит поселок от света, воды и газа. Жители поселка не стали ничего платить, а написали жалобы прокурору Московской области и заявления главе ГСУ Следственного комитета Подмосковья. В итоге как выяснило следствие, этот человек просто подделал документы о собственности, в том числе на подстанцию и скважину, построенные еще в сталинские времена. Так, по версии следствия, при строительстве жилых домов коттеджного поселка "Удачное", этот человек "путем подделки договоров и подписей в них незаконно зарегистрировал на себя права на объекты инженерных сетей и коммуникаций: трансформаторную подстанцию, насосную станцию водоснабжения, канализационную насосную станцию, очистные сооружения, подземный газопровод низкого давления и газопровод среднего давления, общей стоимостью 8 596 269,17 рублей". При этом, как указано в обвинительном заключении, этот гражданин понимал, что в силу закона эти объекты недвижимости должны быть оформлены либо в собственность ООО "Удачное", либо переданы органу местного самоуправления для передачи на обслуживание специализированной организации. Тем самым, как отметили в Следственном комитете, причинив 45 гражданам и администрации городского округа Химки ущерб на миллионы рублей.

Это уголовное дело насчитывает почти 30 томов и множество специальных экспертиз, вело второе управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК по Московской области. Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой Московской области. "Российская газета" будет следить за ходом этого важного для восстановления прав не только конкретного поселка и администрации Химок, но и для сотен таких поселков и многих тысяч граждан процесса.