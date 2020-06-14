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14.06.2020 09:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Видеотрансляция: Освящение главного храма Вооруженных сил началось в Подмосковье

Текст: Александр Степанов
Патриарх Кирилл начал чин великого освящения собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил России. В освящении участвуют 10 архиереев и около 20 священнослужителей. На церемонии находится глава Министерства обороны Сергей Шойгу, руководство военного ведомства и представители федеральных органов власти.

Строительство храма и прихрамого комплекса было завершено 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Собор планировали открыть ко Дню Победы, но освящение перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Высота храма составляет 75 метров, что символизирует, тоже неслучайно, 75-летний юбилей Победы, к которому он был возведен.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о погибших за Родину воинах. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Отделка храма выполнена из керамики и украшена гжельской росписью. Центральная ниша храма, или апсида, посвящена Воскресению Христову и выполнена в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями. Центральный купол храма украшает образ Спаса Нерукотворного, который является самым большим изображением лика Христа, выполненного в мозаике.

Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов составляет почти четыре тысячи квадратных метров.

Нижний храм построен в честь крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира. Верхний храм посвящен Воскресению Христову.

В храме каждый придел посвящен святым - покровителям родов войск.

Князь Александр Невский является небесным покровителем Сухопутных войск, пророк Илия - покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск. Покровителем Военно-морского флота является апостол Андрей Первозванный, а великомученица Варвара - Ракетных войск стратегического назначения.

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