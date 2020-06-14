Строительство храма и прихрамого комплекса было завершено 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Собор планировали открыть ко Дню Победы, но освящение перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Высота храма составляет 75 метров, что символизирует, тоже неслучайно, 75-летний юбилей Победы, к которому он был возведен.
Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о погибших за Родину воинах. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.
Отделка храма выполнена из керамики и украшена гжельской росписью. Центральная ниша храма, или апсида, посвящена Воскресению Христову и выполнена в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями. Центральный купол храма украшает образ Спаса Нерукотворного, который является самым большим изображением лика Христа, выполненного в мозаике.
Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов составляет почти четыре тысячи квадратных метров.
Нижний храм построен в честь крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира. Верхний храм посвящен Воскресению Христову.
В храме каждый придел посвящен святым - покровителям родов войск.
Князь Александр Невский является небесным покровителем Сухопутных войск, пророк Илия - покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск. Покровителем Военно-морского флота является апостол Андрей Первозванный, а великомученица Варвара - Ракетных войск стратегического назначения.