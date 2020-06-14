В воскресенье, 14 июня в подмосковном парке "Патриот" открылся Главный храм Вооруженных сил России - Патриарший собор в честь Воскресения Христова.

В церемонии участвовал министр обороны России Сергей Шойгу. Чин великого освящения собора и первую божественную литургию в новоосвященном храме совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Знаменательным для России событием назвал освящение собора Сергей Шойгу.

"Сегодня освящен первый храм в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - храм Вооруженных сил России. Это знаменательное событие для Вооруженных сил и для всей нашей страны. Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим",- подчеркнул министр обороны.

Сергей Шойгу выразил надежду, что у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наш народ. "Памяти о наших отцах и дедах, о предках, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память об этой Победе. Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто принял участие в создании всего комплекса, десяткам тысяч человек, которые в разной степени, в разных объемах поддержали строительство этого храма", - подчеркнул министр.

Слова благодарности министра обороны России были адресованы строителям, архитекторам, художникам, скульпторам. "Все они вложили сюда душу. Многие работали здесь абсолютно безвозмездно. ­Результат их труда перед вашими глазами, спасибо им всем за это", - сказал министр обороны.

Освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Чин освящения начался с коленопреклоненной молитвы в честь всех погибших за родину. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45сантиметров в глазах его создателей также символически "рифмуется" с 1945 годом - годом Победы. Чин освящения начался в верхнем храме, посвященном Воскресению Христову. В нем находится образ Спаса Нерукотворного - самое большое в мире изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

В знак преклонения перед воинским подвигом Патриарх передал Сергею Шойгу чудотворную икону Каплуновской Божией Матери. - Эту икону в 1709 году Петр I привез в расположение войск под Полтаву

Под образами Патриарх Кирилл омыл престол из четырех сосудов с освященной водой. Сосуды символизируют рода войск и их небесных покровителей.

Все четыре придела верхнего храма посвящены святым, которых военные считают покровителями четырех родов войск. Пророку Илии - которого выбрали себе в небесные покровители Воздушно-космические и Воздушно-десантные войска России, князю Александру Невскому, которого считают своим покровителем сухопутные войска, великомученице Варваре - в которой нашли себе покровительницу Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) и апостолу Андрею Первозванному - покровителю Военно-морского флота, коим он считался еще до революции.

Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов разных эпох.

Все четыре придела верхнего храма Патриарх окропил святой водой, а затем освятил нижний храм, посвященный Крестителю Руси, князю Владимиру. После чина освящения Патриарх Кирилл совершил первую божественную литургию в главном воинском храме страны.

- Этот храм - символ пути от безверия к вере и в память о всех тех, кто душу положил за други своя, - сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.- Я знаю, что в войну многие шли в атаку с верой в сердце и с 90-м псалмом "Живый в помощи", вшитым в гимнастерку благочестивыми матерями и женами, - сказал Патриарх Кирилл. "В окопах под снарядами атеистов нет", - рассказал мне однажды чудом выживший фронтовик. Он на себе испытал - вера в Бога дает надежду на бессмертие. С Богом смерти нет. Вера наполняет жизнь огромной силой, которая побеждает и страх, и врага, и все напасти. Вот зачем воину нужен храм. Обретение веры дает чудотворную силу побеждать.

В знак преклонения перед воинским подвигом Патриарх передал Сергею Шойгу Каплуновскую икону Божией Матери.

Справка "РГ"

Патриарший собор в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он возведен на народные деньги. Более трех миллиардов рублей собрано на его строительство. Вокруг храма расположен музей "Дорога памяти" длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны. Галерея оформлена 33 миллионами снимков фронтовиков. В рамках проекта "Дорога памяти" более 40 тысяч военнослужащих разместили в мультимедийной галерее архивные документы своих родных - участников Великой Отечественной войны. Высота собора Воскресения Христова вместе с крестом составляет 96 метров.

Храм украшен росписями батальных сцен из военной истории и текстами из Священного писания. В решении задач по художественному оформлению главного храма приняли непосредственное участие всемирно известные живописцы и специалисты Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

К годовщине начала строительства Воронежский колокольный завод изготовил для храма 18 колоколов. Они были доставлены, был совершен чин их освящения.

Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ было принято в 2018 году. Возведен он был в рекордные сроки.