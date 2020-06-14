В церемонии участвовал министр обороны России Сергей Шойгу. Чин великого освящения собора и первую божественную литургию в новоосвященном храме совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Знаменательным для России событием назвал освящение собора Сергей Шойгу.
"Сегодня освящен первый храм в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - храм Вооруженных сил России. Это знаменательное событие для Вооруженных сил и для всей нашей страны. Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим",- подчеркнул министр обороны.
Сергей Шойгу выразил надежду, что у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наш народ. "Памяти о наших отцах и дедах, о предках, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память об этой Победе. Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто принял участие в создании всего комплекса, десяткам тысяч человек, которые в разной степени, в разных объемах поддержали строительство этого храма", - подчеркнул министр.
Слова благодарности министра обороны России были адресованы строителям, архитекторам, художникам, скульпторам. "Все они вложили сюда душу. Многие работали здесь абсолютно безвозмездно. Результат их труда перед вашими глазами, спасибо им всем за это", - сказал министр обороны.
Освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Чин освящения начался с коленопреклоненной молитвы в честь всех погибших за родину. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45сантиметров в глазах его создателей также символически "рифмуется" с 1945 годом - годом Победы. Чин освящения начался в верхнем храме, посвященном Воскресению Христову. В нем находится образ Спаса Нерукотворного - самое большое в мире изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.
Под образами Патриарх Кирилл омыл престол из четырех сосудов с освященной водой. Сосуды символизируют рода войск и их небесных покровителей.
Все четыре придела верхнего храма посвящены святым, которых военные считают покровителями четырех родов войск. Пророку Илии - которого выбрали себе в небесные покровители Воздушно-космические и Воздушно-десантные войска России, князю Александру Невскому, которого считают своим покровителем сухопутные войска, великомученице Варваре - в которой нашли себе покровительницу Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) и апостолу Андрею Первозванному - покровителю Военно-морского флота, коим он считался еще до революции.
Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов разных эпох.
Все четыре придела верхнего храма Патриарх окропил святой водой, а затем освятил нижний храм, посвященный Крестителю Руси, князю Владимиру. После чина освящения Патриарх Кирилл совершил первую божественную литургию в главном воинском храме страны.
- Этот храм - символ пути от безверия к вере и в память о всех тех, кто душу положил за други своя, - сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.- Я знаю, что в войну многие шли в атаку с верой в сердце и с 90-м псалмом "Живый в помощи", вшитым в гимнастерку благочестивыми матерями и женами, - сказал Патриарх Кирилл. "В окопах под снарядами атеистов нет", - рассказал мне однажды чудом выживший фронтовик. Он на себе испытал - вера в Бога дает надежду на бессмертие. С Богом смерти нет. Вера наполняет жизнь огромной силой, которая побеждает и страх, и врага, и все напасти. Вот зачем воину нужен храм. Обретение веры дает чудотворную силу побеждать.
В знак преклонения перед воинским подвигом Патриарх передал Сергею Шойгу Каплуновскую икону Божией Матери.
Патриарший собор в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он возведен на народные деньги. Более трех миллиардов рублей собрано на его строительство. Вокруг храма расположен музей "Дорога памяти" длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны. Галерея оформлена 33 миллионами снимков фронтовиков. В рамках проекта "Дорога памяти" более 40 тысяч военнослужащих разместили в мультимедийной галерее архивные документы своих родных - участников Великой Отечественной войны. Высота собора Воскресения Христова вместе с крестом составляет 96 метров.
Храм украшен росписями батальных сцен из военной истории и текстами из Священного писания. В решении задач по художественному оформлению главного храма приняли непосредственное участие всемирно известные живописцы и специалисты Студии военных художников имени М.Б. Грекова.
К годовщине начала строительства Воронежский колокольный завод изготовил для храма 18 колоколов. Они были доставлены, был совершен чин их освящения.
Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ было принято в 2018 году. Возведен он был в рекордные сроки.