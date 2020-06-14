Рядом с трассой "Дон" появится участок с платной водой из колонок

Из-за дачников вода из колонок для жители села Новая Усмань под Воронежем станет платной. Коммунальщики сейчас решают, как это сделать - по каким тарифам. В Тамбовской области, например, они невелики, но и не мизерные. Видимо, поэтому воду не отключают.

А в Новой Усмани впервые за сорок с лишним лет пересохли уличные водоразборные колонки. Работники районного коммунального предприятия сняли с оборудования оголовки - те самые, с ручкой, которую надо нажать, - и увезли в неизвестном направлении.

Колонки отключены из-за пандемии коронавируса, объяснили в администрации Новоусманского района. И предупредили: когда с COVID-19 будет покончено, уличная вода вернется, но будет платной. Из-за дачников.

Новая Усмань находится под боком у миллионного Воронежа на пересечении оживленных автотрасс, среди которых и федеральная автодорога М4 "Дон". С наступлением тепла тысячи машин с садоводами и огородниками устремляются за город. А по пути останавливаются у колонок - набрать в пятилитровые баклажки (а кто и в 20-литровые кеги) питьевой воды про запас.

"Колонки приносят местному коммунальному предприятию убытки, исчисляемые сотнями тысяч рублей в год. Сюда входит как стоимость воды, так обслуживания и ремонта оборудования. Летом у колонок очереди из машин, набирают очень много. Поэтому оставить их в свободном доступе мы не сможем", - рассказал пресс-секретарь администрации Денис Вольф.

Он признал, что отключение колонок создало проблемы для жителей тех улиц, где водопроводная сеть работает не идеально. В планах властей прокладка новых труб и модернизация системы, но пока новоусманская администрация не нашла целевую программу или другой источник для финансирования проекта.

Впервые идея сделать платной уличную воду возникла у местных чиновников два года назад. Тогда, подумав, решили не торопиться с монетизацией. Пытаясь сократить убытки, снизили напор в колонках. Но это привело лишь к удлинению очередей.

Каким образом, взимать плату с жителей 35-тысячного села, власти пока не знают. "Этот вопрос пока на обсуждении. Может быть, будут дисконты для соседних домов, карточки или ключи", - рассказали чиновники. Неизвестен и тариф.

В Воронеже работу трех сотен водоразборных колонок оплачивают жители окрестных домов. Опять же, не все. У кого есть в доме кран, тот платит за него: по счетчику или по среднему. У кого нет - пользуется общественной водой по символическому тарифу пять рублей в месяц. Для помощи бедной старушке, не имеющей денег на обустройство личного водопровода, коммунальщикам пришлось устроить колонку у нее во дворе. Хотя это не помогло - соседи все равно заходят напиться на дармовщинку.

В Тамбовской области тариф на пользование водой из уличных колонок скромный, но не мизерный - оттого их, вероятно, и не отключают. Для сел региона установлен норматив пользования уличной водой - 1,22 кубометра на человека в месяц, рассказали в "Тамбовской сетевой компании". Исходя из него и тарифа, принятого в каждом муниципалитете, селяне, не имеющие водопровода в домах, оплачивают общественную воду по квитанциям: от 39 рублей в месяц с человека в Сатинке до 44,7 рубля в Бондарях.

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