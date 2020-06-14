Главный российский рок-фестиваль, в прошлом году собравший по разным оценкам от 170 до 200 тысяч зрителей, отменен - по рекомендации Роспотребнадзора. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. А его организаторы уже пообещали, что купленные билеты не пропадут - они будут действительны уже на следующем "Нашествии", которое запланировано на июль 2021 года. При этом состав участников будущего фестиваля пока неизвестен.

Пандемия не жалеет летние фестивали этого года. До этого были отменены "Дикая мята", "Рок над Волгой", Park Live, "Усадьба Jazz", да и многочисленные европейские фестивали: от Гластонбери до Sziget. Все из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Сообщение о том, что не состоится и "Нашествие"-2020, было сделано, когда в Твери оказалось выявлено уже 2488 случаев заражения коронавирусом. При этом 1611 человек вылечились, а 50 умерли... А на "Нашествие" ведь традиционно приезжают зрители из разных регионов России, из стран СНГ, Восточной Европы. Вот поэтому губернатор сказал и такую фразу: "Не хотелось, чтобы фестиваль добавил проблем"...

Между тем совсем без "Нашествия" любители музыки все-таки не останутся. Однажды, много лет назад, перед входом в очереди на open-air "Крылья" (ныне уже не существующем) случился теракт. Единственный, кстати, в истории отечественных open-air. Правда, и меры безопасности, как и их технологии, с тех пор неуклонно улучшаются. Но мы, зрители, не ропщем - понимаем, что это необходимо... А тогда, в середине "нулевых", "Нашествие" было отменено, вернее, проходило в аудиоформате, в эфире "Нашего Радио". И это был очень впечатляющий рок-марафон, на котором спели рок-звезды со всей России!

В воскресенье обозреватель "РГ" позвонил организаторам "Нашествия", и те рассказали, что и в этот раз они тоже "обязательно будут что-то придумывать..."