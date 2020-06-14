Пандемия не жалеет летние фестивали этого года. До этого были отменены "Дикая мята", "Рок над Волгой", Park Live, "Усадьба Jazz", да и многочисленные европейские фестивали: от Гластонбери до Sziget. Все из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Сообщение о том, что не состоится и "Нашествие"-2020, было сделано, когда в Твери оказалось выявлено уже 2488 случаев заражения коронавирусом. При этом 1611 человек вылечились, а 50 умерли... А на "Нашествие" ведь традиционно приезжают зрители из разных регионов России, из стран СНГ, Восточной Европы. Вот поэтому губернатор сказал и такую фразу: "Не хотелось, чтобы фестиваль добавил проблем"...
Между тем совсем без "Нашествия" любители музыки все-таки не останутся. Однажды, много лет назад, перед входом в очереди на open-air "Крылья" (ныне уже не существующем) случился теракт. Единственный, кстати, в истории отечественных open-air. Правда, и меры безопасности, как и их технологии, с тех пор неуклонно улучшаются. Но мы, зрители, не ропщем - понимаем, что это необходимо... А тогда, в середине "нулевых", "Нашествие" было отменено, вернее, проходило в аудиоформате, в эфире "Нашего Радио". И это был очень впечатляющий рок-марафон, на котором спели рок-звезды со всей России!
В воскресенье обозреватель "РГ" позвонил организаторам "Нашествия", и те рассказали, что и в этот раз они тоже "обязательно будут что-то придумывать..."