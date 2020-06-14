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14.06.2020 20:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кузьминское. Похороны

Водителя фургона, погибшего в столкновении с машиной Михаила Ефремова, похоронили в его родной Рязанской области
Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8182)
В Рязанской области простились с Сергеем Захаровым - водителем фургона, который протаранил внедорожник Михаила Ефремова. Похоронили его на деревенском кладбище в родном селе Кузьминское.

Церемония отпевания началась после полудня в храме Казанской Божьей матери села Константиново. Из-за пандемии храм закрыт, но для траурных обрядов делается исключение. "Знаете, иногда бывает с напряжением, а тут все очень по-родственному. Хороший был человек, - поделился с "РГ" настоятель храма протоиерей Геннадий Черкасов".

Фото: Виктор Васенин/РГ
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После отпевания процессия направилась в Кузьминское. Не слишком долгое прощание у дома Сергея, в котором теперь будут жить лишь его супруга и сын, и - в последний путь.

По словам односельчан Сергея Захарова, он очень любил свою мать и всегда заботился о ней. "Надо ж такому случиться, что 86-летняя Мария Ивановна, перенесшая два инфаркта, сына пережила", - рассуждали соседи. Родные до последнего не хотели говорить ей о гибели сына. Но все же несмотря на тяжесть душевную и физическую, дойти до могилы она смогла.

Земляки вспоминали Захарова добрым словом, как человека доброго и отзывчивого.

Родные до последнего не хотели говорить матери Сергея о гибели сына. Но несмотря на тяжесть душевную и физическую, дойти до могилы она смогла

Накануне Михаил Ефремов записал обращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. "Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", - сказал актер. Он пообещал помочь семье Захарова "всеми средствами, если примут". Однако семья погибшего не приняла извинений актера. Члены семьи намерены "идти до конца" и добиваться справедливого решения суда, сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова. По его словам, извинения актера они считают запоздалыми.

Полиция ищет наркодилеров Михаила Ефремова

Текст: Иван Петров
Актер Михаил Ефремов оказался фигурантом еще одного уголовного дела. Новое расследование полицейские возбудили по факту продажи актеру наркотических средств. Ранее проведенная после аварии экспертиза установила, что в крови Михаила Ефремова был не только алкоголь, но и наркотики, в том числе кокаин и каннабиноиды.

В связи с этим было возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Правда, Ефремов по этому делу проходит лишь как свидетель. Само же дело пока расследуется в отношении "неустановленных лиц". Следователи намерены установить всех лиц, причастных к продаже актеру наркотиков, и привлечь их к уголовной ответственности.

А вот по основному делу - о смертельной аварии - в конце прошлой недели Михаилу Ефремову уже предъявили обвинение. Артист был допрошен, после чего его доставили обратно в квартиру, где обвиняемый отбывает домашний арест.

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Кроме того, был повышен статус громкого расследования - дело было передано из УВД по Центральному административному округу в Главное следственное управление столичной полиции. В главке пояснили, что сделали это "в целях обеспечения объективного и всестороннего расследования". Ну и прокуратура сочла, что расследовать такое резонансное дело должны не в окружном управлении полиции, а в городском.

Столичным полицейским в конце прошлой недели также пришлось давать разъяснения по поводу неких лиц или одного молодого человека, якобы находившегося в момент аварии в машине вместе с актером Михаилом Ефремовым. "Размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах информация о том, что водитель, совершивший 8 июня на Смоленской площади дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался человек, находился в своем автомобиле не один, не соответствует действительности. В момент аварии виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров", - заявили в ГУ МВД по Москве, добавив, что эти сведения подтверждаются показаниями очевидцев.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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Напомним, сначала появилась версия о том, что в машине с Михаилом Ефремовым ехали актер Иван Стебунов и его жена. Их сфотографировали на месте ДТП в момент, когда сотрудники ГИБДД оформляли административный протокол. Но уже утром 9 июня, когда стало известно, что скончался 57-летний водитель фургона Сергей Захаров, Иван Стебунов сообщил у себя на страничке в соцсети, что ни его самого, ни его супруги в машине Ефремова не было. "Мы нигде ни в каком баре с ним не отдыхали", - написал актер, уточнив, что просто живет рядом и примчался, как только узнал об аварии с участием коллеги.

Затем одно из изданий опубликовало интервью с водителем, ставшим очевидцем смертельной аварии. Он сообщил, что в машине с Ефремовым находился некий молодой человек типажа Демиса Карибидиса из Камеди Клаб. И якобы сразу после аварии он покинул место ДТП и скрылся.

Интригу повесили и некоторые известные артисты. Например, Елена Яковлева осудила поведение людей, которые были рядом с Ефремовым в машине, а потом сбежали. По ее словам, всем, кому надо, известно, кто именно это был.

А журналист Эдуард Петров сказал в эфире "России 1", что девушки-очевидцы видели пассажира в машине Ефремова, якобы он выскочил из джипа и убежал во дворы.

Публиковались в СМИ и слова очевидцев о том, что в машине Михаила Ефремова сработали две подушки безопасности. По логике, если бы в машине никого не было, кроме артиста, то сработала бы одна подушка безопасности. Но в столичной полиции называют все эти версии слухами и утверждают, что никаких пассажиров в машине актера в момент аварии не было. Не видно никого рядом с актером и на камерах наблюдения, запечатлевших, как Ефремов, пошатываясь, выходит незадолго до аварии из паба, садится за руль и выезжает на Садовое кольцо.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Напомним, 8 июня около 22 часов напротив дома 3 на Смоленской площади известный актер Михаил Ефремов совершил столкновение с автомобилем-фургоном "Лада". Водитель отечественного авто получил в результате этого ДТП тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. В отношении актера было сначала возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. После гибели жертвы ДТП дело переквалифицировали на часть 4 статьи 264 УК РФ. По ней Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии. При этом на период расследования актеру была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В конце недели Михаил Ефремов опубликовал видеообращение с извинениями в адрес родственников погибшего по его вине Сергея Захарова. Он также заявил, что готов им компенсировать материальный и моральный вред. Назвав такой шаг желанием не откупиться, а попыткой искупить свою вину. Но родные погибшего через адвоката передали, что денег не возьмут, и извинения не готовы принять.

Общество Утраты Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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