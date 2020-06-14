Столичные газовики возобновляют прием граждан

С 15 июня служба "Одно окно" АО "МОСГАЗ" возобновляет очный прием граждан, работа продолжится с соблюдением социальной дистанции и всех предписаний Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности. Сегодня в залах ожидания и приема прошла тотальная дезинфекция и дополнительная уборка.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, прием и выдача документов по вопросам подключения объектов к газовым сетям, находящимся в компетенции "Мосгаза", теперь производятся в привычном режиме - через службу "Одно окно". С 23 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции служба приостановила очный прием граждан, продолжив обработку обращений в электронном виде. С 15 марта обслуживание возобновится в полном объеме по адресу: Мрузовский переулок, дом 11, строение 2.

Напомним, что с 29 ноября 2019 года служба "Одно окно" располагается в новом Инженерном центре АО "МОСГАЗ", здесь же обустроен демонстрационный зал с новейшими моделями газового оборудования. Работа с гражданами будет выстроена на основе мер эпидемиологической предосторожности. Все сотрудники, контактирующие с населением, обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.