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14.06.2020 20:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столичные газовики возобновляют прием граждан

Текст: Ирина Огилько

С 15 июня служба "Одно окно" АО "МОСГАЗ" возобновляет очный прием граждан, работа продолжится с соблюдением социальной дистанции и всех предписаний Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности. Сегодня в залах ожидания и приема прошла тотальная дезинфекция и дополнительная уборка.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, прием и выдача документов по вопросам подключения объектов к газовым сетям, находящимся в компетенции "Мосгаза", теперь производятся в привычном режиме - через службу "Одно окно". С 23 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции служба приостановила очный прием граждан, продолжив обработку обращений в электронном виде. С 15 марта обслуживание возобновится в полном объеме по адресу: Мрузовский переулок, дом 11, строение 2.

Напомним, что с 29 ноября 2019 года служба "Одно окно" располагается в новом Инженерном центре АО "МОСГАЗ", здесь же обустроен демонстрационный зал с новейшими моделями газового оборудования. Работа с гражданами будет выстроена на основе мер эпидемиологической предосторожности. Все сотрудники, контактирующие с населением, обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

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