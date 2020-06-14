Участник парада 1945-го побывал на репетиции Парада Победы 2020 года

Военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии, дислоцированной в Московской области, пригласили на тренировку Парада Победы на Красной площади ветерана Великой Отечественной войны Алексея Иванова. 95-летний фронтовик был участником знаменитого Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, перед ветераном торжественным маршем прошла знаменная группа, сводное подразделение военнослужащих, которые были одеты в том числе и в историческую форму. А потом состоялся марш боевой техники. Участник Парада Победы 1945 года увидел бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", боевые машины "Рысь".

Полковник в запасе Алексей Григорьевич Иванов остался очень доволен. На фронт он ушел в 16 лет. Принимал участие в битве за Москву. После Великой Отечественной войны Алексей Иванов закончил военное училище и служил в танковом полку Кантемировской дивизии Западного военного округа.