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14.06.2020 13:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Участник парада 1945-го побывал на репетиции Парада Победы 2020 года

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии, дислоцированной в Московской области, пригласили на тренировку Парада Победы на Красной площади ветерана Великой Отечественной войны Алексея Иванова. 95-летний фронтовик был участником знаменитого Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, перед ветераном торжественным маршем прошла знаменная группа, сводное подразделение военнослужащих, которые были одеты в том числе и в историческую форму. А потом состоялся марш боевой техники. Участник Парада Победы 1945 года увидел бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", боевые машины "Рысь".

Полковник в запасе Алексей Григорьевич Иванов остался очень доволен. На фронт он ушел в 16 лет. Принимал участие в битве за Москву. После Великой Отечественной войны Алексей Иванов закончил военное училище и служил в танковом полку Кантемировской дивизии Западного военного округа.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область 75 лет Великой Победы

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