Сегодня в центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

"С 21-го часа и до окончания мероприятия 14 июня перекрытыми будут участки на Тверской: от улицы Моховой до Тверского бульвара, а также от улицы Большая Бронная до Большой Садовой. На 1-й Тверской-Ямской от улицы Большая Садовая до улицы Гашека. В Оружейном переулке от д. 3 стр.1 до ул. Тверской. На Моховой от улицы Воздвиженка до Тверской, на Охотном ряду от Тверской до улицы Большая Дмитровка, на Никитской от Моховой до переулка Романова. Возможно кратковременное перекрытие Тверского бульвара, Страстного бульвара и Большого Путинковского переулка", - сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

В понедельник, 15 июня будет ограничена также работа столичных аэропортов - намечена репетиция воздушной части парада. 20 июня состоится генеральная репетиция. В этот день также будет ограничено использование воздушного пространства. Ограничения будут действовать и в день проведения Парада в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он состоится 24 июня на Красной площади. Планируется задействовать много образцов новой техники, впервые пройдут 30 танков Т-34, а в воздух поднимутся 75 самолетов и вертолетов.