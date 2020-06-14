Более 100 росгвардейцев приняли участие в акции безвозмездной сдачи крови

В пресс-службе Росгвардии сообщили об участии сотрудников в акции, приуроченной Всемирному дню донора крови. Из-за пандемии коронавируса количество доноров резко снизилось, возник риск дефицита плазмы и эритроцитарной массы. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии выступили с инициативой пополнить региональные банки крови.

Более 100 сотрудников ОМОН, ОМОН на транспорте, СОБР, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии в Москве пополняли банк донорской крови в Городской клинической больницы № 52.

"Я сдаю кровь не первый раз. И мне приятно думать, что тем самым я спасаю чью-то жизнь", - рассказал сотрудник Главного управления Росгвардии по Москве майор полиции Александр Пивень.