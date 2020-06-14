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14.06.2020 17:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 100 росгвардейцев приняли участие в акции безвозмездной сдачи крови

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе Росгвардии сообщили об участии сотрудников в акции, приуроченной Всемирному дню донора крови. Из-за пандемии коронавируса количество доноров резко снизилось, возник риск дефицита плазмы и эритроцитарной массы. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии выступили с инициативой пополнить региональные банки крови.

Доноры в Москве получили подарки в честь Всемирного дня донора

Более 100 сотрудников ОМОН, ОМОН на транспорте, СОБР, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии в Москве пополняли банк донорской крови в Городской клинической больницы № 52.

"Я сдаю кровь не первый раз. И мне приятно думать, что тем самым я спасаю чью-то жизнь", - рассказал сотрудник Главного управления Росгвардии по Москве майор полиции Александр Пивень.

Общество Здоровье Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Донорство в России

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