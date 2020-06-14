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14.06.2020 10:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

Текст: Александр Степанов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения главного храма Вооруженных сил России и совершил в соборе первую божественную литургию. На церемонии находились глава Министерства обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов другие руководители военного ведомства, а также представители органов власти.

В торжественной церемонии освящения и литургии участвовали 10 архиереев и около 20 священнослужителей. Из-за санитарных требований количество участников богослужения было ограничено. На церемонии присутствовали курсанты и офицеры от видов и родов Вооруженных сил.

Как сообщала "Российская газета", строительство храма и прихрамового комплекса было завершено 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Собор планировали открыть ко Дню Победы, но освящение перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Высота церкви составляет 75 метров, что символизирует 75-летний юбилей Победы, к которому он был возведен.

Главный военный храм стал центром воинской славы и всенародной памяти о погибших за Родину воинах. Он символизирует духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Отделка собора выполнена из керамики и украшена гжельской росписью. Центральная ниша храма или апсида посвящена Воскресению Христову и выполнена в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями. Центральный купол храма украшает образ Спаса Нерукотворного, который является самым большим изображением лика Христа, выполненного в мозаике. Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов составляет почти 4 тыс кв.м.

Фото: Алессандро Рота/РИА Новости
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Нижний храм построен в честь крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира. Верхний храм посвящен Воскресению Христову.

В храме каждый предел посвящен святым - покровителям родов войск.

Князь Александр Невский является небесным покровителем Сухопутных войск, пророк Илия покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск, покровитель Военно-морского флота является апостол Андрей Первозванный, а великомученица Варвара - Ракетных войск стратегического назначения. Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, которые поступали в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

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