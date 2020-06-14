У берегов Камчатки перевернулся катер, идет поиск экипажа

На Камчатке в Авачинской бухте перевернулся катер, спасатели приступили к поискам находившихся на борту четырех мужчин.

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ сообщили, что информация о происшествии поступила в ночь с 13 на 14 июня. Катер с четырьмя членами экипажа на борту осуществлял доставку груза к другому судну. Обнаружили его перевернутым примерно в 40 километрах от берега. Все четверо мужчин пропали.

"С наступлением светлого времени суток к поискам приступили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Задействован буксир "Капитан Мишин" от морской спасательной службы. На месте работает следственная группа от полиции", - отмечено в сообщении.

Тревогу подняли на судне, куда катер должен был доставить груз, но не прибыл в назначенное время. На море в это время был сильный шторм.