Общественники в Чебоксарах проверили качество ремонта дорог

В столице Чувашии приняли в эксплуатацию четыре участка городских дорог, отремонтированных в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Качество выполненных работ наряду с экспертами подрядных и контролирующих организаций проверили активисты общественной комиссии.

Ремонт был осуществлен на улицах Тукташа, Ильбекова, Яноушека и Ардалиона Игнатьева. Гарантийный срок на дорожное полотно по всем контрактам составляет пять лет. Все дефекты, возникшие в этот срок на отремонтированных участках, подрядчики будут устранять за свой счет.

Как пояснил директор МБУ "Управления ЖКХ и благоустройства" Олег Белов, по поручению главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова для обеспечения высокого качества в городе организован многоступенчатый контроль за ходом дорожных работ.

- По такому порядку мы работаем уже четыре года. Ежедневно на объектах дорожного ремонта присутствуют специалисты Управления ЖКХ и благоустройства. Организация, осуществляющая строительный контроль, следит за качеством строительных материалов, контролирует соблюдение технологии производства работ. Контролируются технология укладки асфальта, температурный режим укладки и качество уплотнения асфальта и т.д. Ведется приемочный контроль с отбором образцов проб. Ровность чебоксарских дорог проверяем с помощью передвижных лабораторий. Наконец, перед подписанием приемочных актов заказчики и подрядчики выслушивают замечания общественных активистов, которые также участвуют в рабочем процессе, - отметил чиновник.

По словам участников рейда, ремонт полностью преобразил чебоксарские улицы. Дорожники выполнили комплексное обновление: помимо ремонта проезжих частей были установлены новые бордюры, отремонтированы и построены недостающие участки тротуаров, сделаны удобные для колясок и велосипедов подходы и съезды к пешеходным переходам. Рядом с учебными заведениями обустроены искусственные дорожные неровности, дорожная разметка нанесена с применением холодного и горячего термопластика.

- Наша задача, как общественного контроля, проследить, чтобы все стороны - заказчик, подрядчик, строительный контроль - нашли общий язык и решили все возникающие вопросы совместно. У нас не возникло серьезных претензий к осмотренным участкам. Дорожное покрытие, искусственные дорожные неровности, знаки, тротуары - все в нормативном состоянии, и соответствует установленным стандартам, - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Чувашии Илья Васильев.

Общественник также добавил, что есть отдельные замечания по доступной среде, а именно сходам и спускам для маломобильных граждан. Это несущественно для заказчиков и подрядчиков, но все это очень нужно людям. То, что они не учтены - это не безответственность, а скорее, особенность ремонтов, которые выполняются без проектов в соответствии с техническим заданием. К примеру, реконструкция улицы Гражданской будет выполняться по проекту, и значит, все мелочи, важные для конкретных людей, живущих здесь, будут учтены еще на этапе производства дорожных работ.

Между тем, специалисты и активисты также проверили состояние дорог, отремонтированных по нацпроекту и находящихся на гарантии. Напомним, с 2017 года в Чебоксарах отремонтирована 81 чебоксарская дорога общей протяженностью более 85 километров. Доля дорог в нормативном состоянии сейчас составляет 67 процентов, что превышает федеральные показатели.

Участники рейда изучили состояние самых проблемных объектов: двух участков по Московскому проспекту, кольцевой транспортной развязки по улице Калинина и улице Гагарина, улицам Декабристов, Калинина, Шумилова, Петрова, И.Прокопьева, а также Чебоксарскмо проспекте.

По результатам проверки оказалось, что не все подрядчики выполнили взятые на себя обязательства.

- Основные проблемы, которые мы наблюдаем на гарантийных участках, - это износ дорожного покрытия, значительные выбоины, колея глубиной 5 сантиметров и больше, - отметил Илья Васильев. - Мы рекомендуем заказчику ремонтировать дорожные участки с учетом опыта работы последних лет, прохождения зимнего сезона, интенсивности дорожного движения. Каждому участку нужны свои собственные технологические решения.

В свою очередь, Олег Белов заявил, что подрядчики брали обязательство устранить недочеты до 4 июня, однако далеко не все их исполнили. Урегулировать претензии городские власти намерены в досудебном порядке, а при невыполнении требований будут поданы соответствующие иски. Подобный прецедент с одной из дорожных компаний уже имеется.

Глава администрации Алексей Ладыков дал задание постараться урегулировать возникающие разногласия в досудебном порядке - с большинством подрядчиков муниципалитет работает давно и большинство объектов ремонтируется и строится в срок, качественно.

- Участки на гарантии подрядчик должен устранять за свой счет, бюджетные средства на это направляться не будут, - еще раз обозначил сити-менеджер.

В целом, в Управлении ЖКХ и благоустройства Чебоксар составлен собственный антирейтинг подрядчиков. В нем в настоящее время числится 11 дорожных организаций.